Отопление запущено в 70% детских садов и школ Перми

Из-за прохладной погоды процесс запуска тепла в объекты соцсферы Перми начался в этом году раньше, уже с 3 сентября. Глава администрации Перми Дмитрий Самойлов дал команду начать процесс запуска тепла в учреждения социальной сферы, не дожидаясь пятидневки с температурой воздуха ниже 8 градусов. Было издано официальное распоряжение, обязательное для исполнения всеми ресурсоснабжающими компаниями.