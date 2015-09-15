properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 сентября 2015, 07:27

Published 15 сентября 2015, 07:27

Modified 2 марта 2023, 17:05

Updated 2 марта 2023, 17:05

Отопление запущено в 70% детских садов и школ Перми

Отопление запущено в 70% детских садов и школ Перми

15 сентября 2015, 07:27
Фото: Properm.ru.
По данным департамента ЖКХ администрации Перми, отопление уже запущено в 94 детских садах и 103 школах. Параллельно идет запуск тепла и в многоквартирные дома.

Из-за прохладной погоды процесс запуска тепла в объекты соцсферы Перми начался в этом году раньше, уже с 3 сентября. Глава администрации Перми Дмитрий Самойлов дал команду начать процесс запуска тепла в учреждения социальной сферы, не дожидаясь пятидневки с температурой воздуха ниже 8 градусов. Было издано официальное распоряжение, обязательное для исполнения всеми ресурсоснабжающими компаниями.

На сегодняшний день тепло поступает в 197 объектов социальной сферы и 1327 многоквартирных домов, что составляет 20% от их общего количества. Быстрее всего запуск тепла идет в Индустриальном и Орджоникидзевском районах. Обо всех случаях затягивания подачи тепла в учреждения социальной сферы со стороны теплоснабжающих организаций, управляющих компаний или ТСЖ районные администрации уведомляют надзорные органы.

«Ранний старт отопительного сезона и достаточно теплая погода позволяют нам запускать тепло поэтапно. В случае обнаружения дефектов на сетях как ресурсоснабжающих компаний, так и внутридомовых, есть время их устранить до наступления настоящих холодов», — отметил Николай Уханов, заместитель главы администрации Перми.

Запуск тепла — процесс не одномоментный. В среднем заполнение систем отопления, регулировка внутридомовых систем управляющими организациями занимает 2–3 недели. Однако сейчас из-за теплой погоды в целях экономии многие дома, в основном ТСЖ, пока отказываются от подачи теплоносителя.

#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика