Отопление запущено в 70% детских садов и школ Перми

Posted 15 сентября 2015, 07:27
Published 15 сентября 2015, 07:27
Modified 2 марта 2023, 17:05
Updated 2 марта 2023, 17:05
Из-за прохладной погоды процесс запуска тепла в объекты соцсферы Перми начался в этом году раньше, уже с 3 сентября. Глава администрации Перми Дмитрий Самойлов дал команду начать процесс запуска тепла в учреждения социальной сферы, не дожидаясь пятидневки с температурой воздуха ниже 8 градусов. Было издано официальное распоряжение, обязательное для исполнения всеми ресурсоснабжающими компаниями.
На сегодняшний день тепло поступает в 197 объектов социальной сферы и 1327 многоквартирных домов, что составляет 20% от их общего количества. Быстрее всего запуск тепла идет в Индустриальном и Орджоникидзевском районах. Обо всех случаях затягивания подачи тепла в учреждения социальной сферы со стороны теплоснабжающих организаций, управляющих компаний или ТСЖ районные администрации уведомляют надзорные органы.
«Ранний старт отопительного сезона и достаточно теплая погода позволяют нам запускать тепло поэтапно. В случае обнаружения дефектов на сетях как ресурсоснабжающих компаний, так и внутридомовых, есть время их устранить до наступления настоящих холодов», — отметил Николай Уханов, заместитель главы администрации Перми.
Запуск тепла — процесс не одномоментный. В среднем заполнение систем отопления, регулировка внутридомовых систем управляющими организациями занимает 2–3 недели. Однако сейчас из-за теплой погоды в целях экономии многие дома, в основном ТСЖ, пока отказываются от подачи теплоносителя.