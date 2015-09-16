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Posted 16 сентября 2015, 05:32

Published 16 сентября 2015, 05:32

Modified 2 марта 2023, 17:05

Updated 2 марта 2023, 17:05

В Перми грабители накинули женщине удавку на шею и забрали все ценности

В Перми грабители накинули женщине удавку на шею и забрали все ценности

16 сентября 2015, 05:32
Фото: Properm.ru.
Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

Инцидент произошел в Мотовилихинском районе. В полицию обратилась 45-летняя женщина с заявлением о том, что на нее напали и обокрали.

Как сообщает полиция, на место происшествия сразу выехали оперативники. Оказалось, что двое злоумышленников, находясь в автомобиле ВАЗ, принадлежащем жертве, накинули женщине удавку на шею и забрали мобильный телефон, ювелирные драгоценности и деньги. После этого грабители скрылись.

По «горячим следам» преступников задержали: одного через несколько часов, другого на следующий день. Ими оказались ранее судимые местные жители. Оба были задержаны и помещены в изолятор.

По факту разбойного нападения, совершенного группой лиц по предварительному сговору заведено уголовное дело по ст. 162 УК РФ.

#Происшествия#Разбойное нападение
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