В Перми грабители накинули женщине удавку на шею и забрали все ценности

Posted 16 сентября 2015, 05:32
Published 16 сентября 2015, 05:32
Modified 2 марта 2023, 17:05
Updated 2 марта 2023, 17:05
Инцидент произошел в Мотовилихинском районе. В полицию обратилась 45-летняя женщина с заявлением о том, что на нее напали и обокрали.
Как сообщает полиция, на место происшествия сразу выехали оперативники. Оказалось, что двое злоумышленников, находясь в автомобиле ВАЗ, принадлежащем жертве, накинули женщине удавку на шею и забрали мобильный телефон, ювелирные драгоценности и деньги. После этого грабители скрылись.
По «горячим следам» преступников задержали: одного через несколько часов, другого на следующий день. Ими оказались ранее судимые местные жители. Оба были задержаны и помещены в изолятор.
По факту разбойного нападения, совершенного группой лиц по предварительному сговору заведено уголовное дело по ст. 162 УК РФ.