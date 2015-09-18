В Краснокамске 22-летнюю девушку-пристава судят за служебный подлог

Posted 18 сентября 2015, 05:15
Published 18 сентября 2015, 05:15
Modified 2 марта 2023, 17:04
Updated 2 марта 2023, 17:04
В Краснокамске 22-летнюю местную жительницу, работающую судебным приставом, будут судить по статье 292 УК РФ (служебный подлог).
Как сообщает Следственный комитет, с 23 по 29 апреля, девушка находясь в служебном помещении, с целью скрыть от руководства свою некомпетентность, избежать привлечения к дисциплинарной ответственности и негативных последствий от совершенного ею дисциплинарного проступка, внесла в официальные документы — корешки квитанций ее квитанционной книжки, исправления и заведомо ложные сведения о дате принятия денежных средств от должников.
Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Девушке грозит штраф до 80 тыс. рублей или заключение на 2 года.