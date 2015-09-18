В Краснокамске 22-летнюю девушку-пристава судят за служебный подлог

Как сообщает Следственный комитет, с 23 по 29 апреля, девушка находясь в служебном помещении, с целью скрыть от руководства свою некомпетентность, избежать привлечения к дисциплинарной ответственности и негативных последствий от совершенного ею дисциплинарного проступка, внесла в официальные документы — корешки квитанций ее квитанционной книжки, исправления и заведомо ложные сведения о дате принятия денежных средств от должников.