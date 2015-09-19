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Posted 19 сентября 2015, 14:05

Published 19 сентября 2015, 14:05

Modified 2 марта 2023, 17:03

Updated 2 марта 2023, 17:03

С 21 сентября в Перми возобновит работу автобусный маршрут №25

С 21 сентября в Перми возобновит работу автобусный маршрут №25

19 сентября 2015, 14:05
Фото: Properm.ru.
На маршруте будет действовать фиксированный тариф в размере 16 рублей, а также проездные документы.

В Перми вновь заработает автобусный маршруту №25, курсировать он начнет с 21 сентября. В соответствии с единой маршрутной сетью автобусы средней вместимости будут ходить по стандартному пути «Микрорайон Новобродовский — Комсомольская площадь».

На маршруте будет действовать фиксированный тариф в размере 16 рублей, а также проездные документы. Маршрут в прямом и обратном направлении будет проходить через улицы Братская, Лихвинская, Старцева, Чкалова, Героев Хасана.

В будние дни время отправления от микрорайона Новобродовский запланировано в 06:55, 08:20, 09:40, 14:15, 15:40, 17:40, 19:00, 20:20. От Комсомольской площади (остановка «Улица Героев Хасана») отправления запланированы в 07:40, 09:00, 13:35, 14:55, 16:55, 18:20, 19:40, сообщили в департаменте дорог и транспорта администрации города Перми.

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