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Posted 20 сентября 2015, 11:42

Published 20 сентября 2015, 11:42

Modified 2 марта 2023, 17:03

Updated 2 марта 2023, 17:03

Убийца-алкоголик из Перми почти год скрывался в реабилитационном центре Ижевска

Убийца-алкоголик из Перми почти год скрывался в реабилитационном центре Ижевска

20 сентября 2015, 11:42
Фото: Properm.ru.
Объявленный в федеральный розыск мужчина с начала 2015 года жил в реабилитационном центре.

Сотрудники ижевской полиции с военнослужащими в ходе патрулирования Ленинского района задержали находящегося в федеральном розыске ранее судимого мужчину. Он обвиняется в убийстве на территории Перми, сообщает пресс-служба полиции. Также сообщается, что он болен хроническим алкоголизмом и с начала 2015 года проживал в одном из реабилитационных центров Ижевска.

В ноябре 2014 года в Орджоникидзевском районе Перми в одном из домов был найден труп с ножевыми ранениями в области шеи. Следствие установило, что это был 46-летний местный житель. Но мужчине удалось скрыться от наказания и его объявили в федеральный розыск.

В настоящее время мужчина доставлен в Пермь и помещен в изолятор временного содержания.

#Происшествия
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