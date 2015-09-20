Убийца-алкоголик из Перми почти год скрывался в реабилитационном центре Ижевска

Posted 20 сентября 2015, 11:42
Published 20 сентября 2015, 11:42
Modified 2 марта 2023, 17:03
Updated 2 марта 2023, 17:03
Сотрудники ижевской полиции с военнослужащими в ходе патрулирования Ленинского района задержали находящегося в федеральном розыске ранее судимого мужчину. Он обвиняется в убийстве на территории Перми, сообщает пресс-служба полиции. Также сообщается, что он болен хроническим алкоголизмом и с начала 2015 года проживал в одном из реабилитационных центров Ижевска.
В ноябре 2014 года в Орджоникидзевском районе Перми в одном из домов был найден труп с ножевыми ранениями в области шеи. Следствие установило, что это был 46-летний местный житель. Но мужчине удалось скрыться от наказания и его объявили в федеральный розыск.
В настоящее время мужчина доставлен в Пермь и помещен в изолятор временного содержания.