Убийца-алкоголик из Перми почти год скрывался в реабилитационном центре Ижевска

В ноябре 2014 года в Орджоникидзевском районе Перми в одном из домов был найден труп с ножевыми ранениями в области шеи. Следствие установило, что это был 46-летний местный житель. Но мужчине удалось скрыться от наказания и его объявили в федеральный розыск.