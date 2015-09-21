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Posted 21 сентября 2015, 12:19

Published 21 сентября 2015, 12:19

Modified 2 марта 2023, 17:03

Updated 2 марта 2023, 17:03

Оплатите штрафы! В Перми ГИБДД и приставы будут ловить «должников»

Оплатите штрафы! В Перми ГИБДД и приставы будут ловить «должников»

21 сентября 2015, 12:19
Фото: Properm.ru.
Оперативно-профилактическое мероприятие «Дебитор» будет проходить в городе с 20 по 30 сентября 2015 года.

С 20 по 30 сентября на территории Перми сотрудники Госавтоинспекции будут выявлять дебиторов из числа обратившихся в ГИБДД для получения водительского удостоверения, регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений.

В целях активизации работы по привлечению лиц, не уплативших в установленные сроки штраф, полицейские совместно со службой судебных приставов посетят должников, не погасивших дебиторскую задолженность и уклоняющихся от добровольной уплаты штрафов.

Сотрудники органов внутренних дел напоминают: цель административного штрафа — материальное воздействие на правонарушителя, и его неуплата в установленный законом срок наказуема. В соответствии со ст. 32.2. КоАП РФ (Исполнение постановления о наложении административного штрафа) административный штраф должен быть уплачен лицом не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

В случае невнесения платежа нарушитель привлекается к административной ответственности по ст. 20.25. КоАП РФ (Уклонение от исполнения административного наказания). Санкция статьи предусматривает наказание в виде наложения административного штрафа в двукратном размере суммы неоплаченного административного штрафа, но не менее 1 000 рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.

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