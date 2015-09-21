Оплатите штрафы! В Перми ГИБДД и приставы будут ловить «должников»

Сотрудники органов внутренних дел напоминают: цель административного штрафа — материальное воздействие на правонарушителя, и его неуплата в установленный законом срок наказуема. В соответствии со ст. 32.2. КоАП РФ (Исполнение постановления о наложении административного штрафа) административный штраф должен быть уплачен лицом не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.