В Перми пьяная женщина пыталась зарезать 18-летнего сожителя

Инцидент произошел 20 сентября в Орджоникидзевском районе по ул. Пузырева. Как сообщает пресс-служба полиции, 28-летняя женщина выпивала со своим 18-летним сожителем у себя дома. Между ними вспыхнула ссора и женщина воткнула нож в живот своему юному любовнику.