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Posted 21 сентября 2015, 11:36

Published 21 сентября 2015, 11:36

Modified 2 марта 2023, 17:03

Updated 2 марта 2023, 17:03

В Перми пьяная женщина пыталась зарезать 18-летнего сожителя

В Перми пьяная женщина пыталась зарезать 18-летнего сожителя

21 сентября 2015, 11:36
Фото: Properm.ru.
Девушке грозит до пяти лет лишения свободы.

Инцидент произошел 20 сентября в Орджоникидзевском районе по ул. Пузырева. Как сообщает пресс-служба полиции, 28-летняя женщина выпивала со своим 18-летним сожителем у себя дома. Между ними вспыхнула ссора и женщина воткнула нож в живот своему юному любовнику.

Пострадавшего юношу госпитализировали, а женщину доставили в отдел полиции. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью заведено уголовное дело, Девушке грозит до пяти лет лишения свободы.

#Происшествия#Причинение вреда здоровью
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