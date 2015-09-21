В Перми пьяная женщина пыталась зарезать 18-летнего сожителя

Posted 21 сентября 2015, 11:36
Published 21 сентября 2015, 11:36
Modified 2 марта 2023, 17:03
Updated 2 марта 2023, 17:03
Инцидент произошел 20 сентября в Орджоникидзевском районе по ул. Пузырева. Как сообщает пресс-служба полиции, 28-летняя женщина выпивала со своим 18-летним сожителем у себя дома. Между ними вспыхнула ссора и женщина воткнула нож в живот своему юному любовнику.
Пострадавшего юношу госпитализировали, а женщину доставили в отдел полиции. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью заведено уголовное дело, Девушке грозит до пяти лет лишения свободы.