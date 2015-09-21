Велосипедиста из Березников нашли мертвым на обочине дороги

16 сентября на трассе Березники — Пыскор был насмерть сбит велосипедист Никита Д. Его нашли спустя сутки на обочине дороги. Родственники ищут свидетелей аварии, возможно, кто-то проезжал в этот момент мимо с видеорегистратором, пишут в социальных сетях.