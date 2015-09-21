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Posted 21 сентября 2015, 12:45

Published 21 сентября 2015, 12:45

Modified 2 марта 2023, 17:03

Updated 2 марта 2023, 17:03

Велосипедиста из Березников нашли мертвым на обочине дороги

Велосипедиста из Березников нашли мертвым на обочине дороги

21 сентября 2015, 12:45
Фото: Properm.ru.
По предварительной версии, его сбил автомобиль и скрылся.

16 сентября на трассе Березники — Пыскор был насмерть сбит велосипедист Никита Д. Его нашли спустя сутки на обочине дороги. Родственники ищут свидетелей аварии, возможно, кто-то проезжал в этот момент мимо с видеорегистратором, пишут в социальных сетях.

Группа в VK «ЧП Пермский край»

Рядом с телом погибшего было найдено зеркало заднего вида, предположительно, от «пятерки» или «семерки», а также на велосипеде были следы синей краски.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Все материалы дела должны передать в ГИБДД.

#Происшествия
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