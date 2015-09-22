В Прикамье пожарные потушили пожар на нефтепроводе

Posted 22 сентября 2015, 04:16
Published 22 сентября 2015, 04:16
Modified 2 марта 2023, 17:03
Updated 2 марта 2023, 17:03
Сегодня ночью, 22 сентября, около 3:00 загорелся нефтяной трубопровод недалеко от СНТ «Моряк» в Бершетском поселении Пермского района. На место возгорания выехали 36 человек и 9 единиц техники, сообщает пресс-служба МЧС.
Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Пожар был потушен около 6 утра. Во время пожара никто не пострадал, строений рядом с очагом возгорания не было.