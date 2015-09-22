В Верещагино «Черные лесорубы» вырубили деревья на 6,7 млн рублей

Posted 22 сентября 2015, 07:05
Published 22 сентября 2015, 07:05
Modified 2 марта 2023, 17:03
Updated 2 марта 2023, 17:03
2 июля 2015 года Верещагинский районный суд рассмотрел дело о деятельности «черных лесорубов», действующих на территории ГКУ «Сивинское лесничество», сообщает пресс-служба прокуратуры.
Как было установлено, в период весны-осени 2010 года четверо злоумышленников в составе преступной группы, без нужных разрешений и документов незаконно вырубили древесины на сумму 6,7 млн рублей.
Суд назначил мужчинам разные наказания: троих из них приговорили от 4 лет до 2 лет и 2 месяцев в колонии общего и строгого режима с лишением права заниматься лесозаготовкой и переработкой леса на срок от 2 лет 2 месяцев до 2 лет 6 месяцев. Четвертый участник преступной группы отделался условным сроком на 2 года, а также лишением права заниматься лесозаготовкой на 2 года 2 месяца и штрафом в 18 тыс. рублей.
В пользу ГКУ «Сивинское лесничество» взыскан материальный ущерб, причиненный злоумышленниками в размере 6,55 млн рублей.