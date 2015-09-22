В Верещагино «Черные лесорубы» вырубили деревья на 6,7 млн рублей

Суд назначил мужчинам разные наказания: троих из них приговорили от 4 лет до 2 лет и 2 месяцев в колонии общего и строгого режима с лишением права заниматься лесозаготовкой и переработкой леса на срок от 2 лет 2 месяцев до 2 лет 6 месяцев. Четвертый участник преступной группы отделался условным сроком на 2 года, а также лишением права заниматься лесозаготовкой на 2 года 2 месяца и штрафом в 18 тыс. рублей.