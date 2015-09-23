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Posted 23 сентября 2015, 08:29

Published 23 сентября 2015, 08:29

Modified 2 марта 2023, 17:02

Updated 2 марта 2023, 17:02

На севере Прикамья открылся детский сад с бассейном

На севере Прикамья открылся детский сад с бассейном

23 сентября 2015, 08:29
Фото: Properm.ru.
22 сентября в Березниках открылся после реконструкции детский сад на 250 мест.

Муниципалитет досрочно справился с задачей губернатора Виктора Басаргина по обеспечению местами дошколят от 3 до 7 лет, поэтому в новом дошкольном учреждении места предоставлены детям, начиная с возраста полутора лет.

«Для Березников открытие детского садика – действительно важное событие. Работа в этом направлении ведётся очень целенаправленно, и наш город сегодня в числе тех, кто уже ликвидировал очередь среди детей от трёх лет. Здесь мы примем и самых маленьких – в возрасте от 1,5 до 3 лет», - рассказала заведующая детским садом №88 Татьяна Завьялова.

По ее словам, новое учреждение оснащено самым современным оборудованием: системами видеонаблюдения, автоматического пожаротушения, технологическим оборудованием для пищеблока. Кроме того, в детском саде есть бассейн и сауна, работают медицинский и процедурный кабинеты, а также музыкальный и физкультурные залы.

12 групп разместились на двух этажах кирпичного здания: все групповые помещения встречают малышей развивающими игрушками, современным интерактивным оборудованием, качественной мебелью и комфортом. Территория детского сада предусматривает 12 изолированных прогулочных участка с большими верандами, современным игровым оборудованием, спортивной площадкой.

Реконструкция здания велась за счёт консолидированного бюджета и стоила 75 млн рублей (34 790,43 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 20 000,7 тыс. рублей. – средства краевого бюджета, 20 389,57 тыс. руб. – средства местного бюджета).

Комплексное развитие территорий – приоритет в работе губернатора Виктора Басаргина. По его заданию во всех муниципалитетах края возводится социальная инфраструктура: объекты здравоохранения, образования, спорта. В частности, по заданию главы региона уже к концу года Прикамье намерено полностью закрыть потребность в местах для дошколят от 3 до 7 лет.

В период 2012-2014 гг в Пермском крае дополнительно создано порядка 18 тыс. мест для детей в возрасте от 3 до 7 лет: построено 35 детских садов, восстановлено 60 ранее закрытых, открыто более 7 тыс. новых групп. В этом году появится ещё 6 тыс. новых мест, или 39 дополнительных садов.

#Регион#Детский сад#Губернатор
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