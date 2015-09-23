На севере Прикамья открылся детский сад с бассейном

«Для Березников открытие детского садика – действительно важное событие. Работа в этом направлении ведётся очень целенаправленно, и наш город сегодня в числе тех, кто уже ликвидировал очередь среди детей от трёх лет. Здесь мы примем и самых маленьких – в возрасте от 1,5 до 3 лет», - рассказала заведующая детским садом №88 Татьяна Завьялова.