В Очерском районе 60-летний мужчина ударил собутыльника топором

Posted 23 сентября 2015, 04:37
Published 23 сентября 2015, 04:37
Modified 2 марта 2023, 17:02
Updated 2 марта 2023, 17:02
Инцидент произошел в одном из частных домов поселка городского типа Павловский Очерского района, сообщает пресс-служба полиции. Во время распития спиртных напитков между 60-летним хозяином дома и его 34-летним знакомым вспыхнула ссора. Пенсионер схватил топор и ударил гостя несколько раз.
Потерпевший был госпитализирован с рубленными ранами лица и головы. Злоумышленник был задержан. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью заведено уголовное дело. Теперь ему грозит до 8 лет лишения свободы.