В Очерском районе 60-летний мужчина ударил собутыльника топором

Инцидент произошел в одном из частных домов поселка городского типа Павловский Очерского района, сообщает пресс-служба полиции. Во время распития спиртных напитков между 60-летним хозяином дома и его 34-летним знакомым вспыхнула ссора. Пенсионер схватил топор и ударил гостя несколько раз.