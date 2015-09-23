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Posted 23 сентября 2015, 04:37

Published 23 сентября 2015, 04:37

Modified 2 марта 2023, 17:02

Updated 2 марта 2023, 17:02

В Очерском районе 60-летний мужчина ударил собутыльника топором

В Очерском районе 60-летний мужчина ударил собутыльника топором

23 сентября 2015, 04:37
Фото: Properm.ru.
Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы.

Инцидент произошел в одном из частных домов поселка городского типа Павловский Очерского района, сообщает пресс-служба полиции. Во время распития спиртных напитков между 60-летним хозяином дома и его 34-летним знакомым вспыхнула ссора. Пенсионер схватил топор и ударил гостя несколько раз.

Потерпевший был госпитализирован с рубленными ранами лица и головы. Злоумышленник был задержан. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью заведено уголовное дело. Теперь ему грозит до 8 лет лишения свободы.

#Происшествия#Причинение вреда здоровью
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