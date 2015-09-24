В Березниках осудят пьяного водителя, избившего сотрудников ДПС

В Березниках суд будет рассматривать дело ранее неоднократно судимого мужчины. Его обвиняют в «применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей», сообщает Следственный комитет.