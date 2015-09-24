В Березниках осудят пьяного водителя, избившего сотрудников ДПС

Posted 24 сентября 2015, 08:15
Published 24 сентября 2015, 08:15
Modified 2 марта 2023, 17:02
Updated 2 марта 2023, 17:02
В Березниках суд будет рассматривать дело ранее неоднократно судимого мужчины. Его обвиняют в «применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей», сообщает Следственный комитет.
По версии следствия, 3 июня 2015 года обвиняемый, управляя транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на двух пешеходов, при этом отказался подчиниться законным требованиям сотрудников ГИБДД и применил в отношении них физическое насилие.
Мужчине грозит тюремный срок до пяти лет лишения свободы.