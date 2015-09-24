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Posted 24 сентября 2015, 08:15

Published 24 сентября 2015, 08:15

Modified 2 марта 2023, 17:02

Updated 2 марта 2023, 17:02

В Березниках осудят пьяного водителя, избившего сотрудников ДПС

В Березниках осудят пьяного водителя, избившего сотрудников ДПС

24 сентября 2015, 08:15
Фото: Properm.ru.
Пьяный водитель сбил двух пешеходов и не подчинился сотрудникам ДПС.

В Березниках суд будет рассматривать дело ранее неоднократно судимого мужчины. Его обвиняют в «применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей», сообщает Следственный комитет.

По версии следствия, 3 июня 2015 года обвиняемый, управляя транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на двух пешеходов, при этом отказался подчиниться законным требованиям сотрудников ГИБДД и применил в отношении них физическое насилие.

Мужчине грозит тюремный срок до пяти лет лишения свободы.

#Происшествия
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