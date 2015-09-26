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Posted 26 сентября 2015, 05:16

Published 26 сентября 2015, 05:16

Modified 9 декабря 2024, 16:34

Updated 9 декабря 2024, 16:34

В Перми ПАИЖК предлагает ипотеку на новостройки под 9,9%

В Перми ПАИЖК предлагает ипотеку на новостройки под 9,9%

26 сентября 2015, 05:16
Фото: Properm.ru.
Минимальную ставку по ипотеке в рамках акции могут получить люди, имеющие 2-х и более детей (возраст детей не ограничен), сотрудники оборонно-промышленных предприятий,

Пермское агентство ипотечного жилищного кредитования проводит акцию по снижению ипотечных ставок. Как сообщают на сайте, в рамках акции можно приобрести новостройки в любых районах Перми по ставке от 9.9%.

Минимальную ставку по ипотеке в рамках акции могут получить люди, имеющие 2-х и более детей (возраст детей не ограничен), сотрудники оборонно-промышленных предприятий, включенных в специальный реестр, в который входят 21 предприятие Пермского края, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, лица, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, вставшие на учет до 1 января 2005 года, а также участники программы «Жилье для российской семьи».

#Недвижимость
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