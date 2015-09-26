В Перми ПАИЖК предлагает ипотеку на новостройки под 9,9%

Минимальную ставку по ипотеке в рамках акции могут получить люди, имеющие 2-х и более детей (возраст детей не ограничен), сотрудники оборонно-промышленных предприятий, включенных в специальный реестр, в который входят 21 предприятие Пермского края, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, лица, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, вставшие на учет до 1 января 2005 года, а также участники программы «Жилье для российской семьи».