В Перми ПАИЖК предлагает ипотеку на новостройки под 9,9%

Posted 26 сентября 2015, 05:16
Published 26 сентября 2015, 05:16
Modified 9 декабря 2024, 16:34
Updated 9 декабря 2024, 16:34
Пермское агентство ипотечного жилищного кредитования проводит акцию по снижению ипотечных ставок. Как сообщают на сайте, в рамках акции можно приобрести новостройки в любых районах Перми по ставке от 9.9%.
Минимальную ставку по ипотеке в рамках акции могут получить люди, имеющие 2-х и более детей (возраст детей не ограничен), сотрудники оборонно-промышленных предприятий, включенных в специальный реестр, в который входят 21 предприятие Пермского края, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, лица, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, вставшие на учет до 1 января 2005 года, а также участники программы «Жилье для российской семьи».