Температура в Перми соответствует норме для середины июля

Исключительно теплой будет также ночь на 29 сентября, с усилением ветра в теплом секторе циклона понижение температуры замедлится, и к утру в Перми будет около +16°. Новый температурный рекорд может не состояться, поскольку к середине дня с запада подойдет холодный фронт. В первой половине дня воздух успеет прогреться в Перми до +20 — +22°, местами по югу края до +24°. При прохождении холодного фронта днем возможны кратковременные дожди и даже грозы, сообщает центр геоинформационных систем ПГНИУ.