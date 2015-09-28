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Posted 28 сентября 2015, 07:43

Published 28 сентября 2015, 07:43

Modified 2 марта 2023, 17:01

Updated 2 марта 2023, 17:01

Температура в Перми соответствует норме для середины июля

Температура в Перми соответствует норме для середины июля

28 сентября 2015, 07:43
Фото: Properm.ru.
До сегодняшнего дня абсолютный максимум температуры воздуха в Перми для 28 сентября был в 1936 году.

Вчера, 27 сентября, как и ожидалось, Пермский край оказался в тропической воздушной массе, которая распространилась с юго-западными потоками со Среднего Поволжья. В результате установилась аномально теплая погода с температурой на 8–10° выше климатической нормы.

Пик потепления пришелся на сегодня, 28 сентября. Сегодня в Перми ожидается температурный рекорд, причем значение предыдущего максимума будет перекрыто более чем на три градуса. Есть высокая вероятность установления декадного максимума (+25,1°).

Абсолютный максимум температуры воздуха в Перми для 28 сентября составлял +21,2° (1936 год), вероятно, он будет перекрыт уже к середине дня. Среднесуточная температура воздуха в Перми сегодня будет не ниже +19°, что немного выше климатической нормы июля. Относительно нормы конца сентября, положительная аномалия составит около 12°.

Исключительно теплой будет также ночь на 29 сентября, с усилением ветра в теплом секторе циклона понижение температуры замедлится, и к утру в Перми будет около +16°. Новый температурный рекорд может не состояться, поскольку к середине дня с запада подойдет холодный фронт. В первой половине дня воздух успеет прогреться в Перми до +20 — +22°, местами по югу края до +24°. При прохождении холодного фронта днем возможны кратковременные дожди и даже грозы, сообщает центр геоинформационных систем ПГНИУ.

30 сентября циклон перевалит через Урал, а в его тыловую часть вторгнется арктический воздух. В течение дня температура воздуха будет понижаться, и в Перми перейдет через +10°. Особенно резким будет похолодание на севере Пермского края, здесь к вечеру 30 сентября температура опустится ниже +5°.

Что касается среднесрочных прогнозов о возможном выпадении снега в Перми к концу текущей недели, то пока синоптики не спешат делать таких выводов. Сильное похолодание до 0…+2° по среднесуточной температуре ожидается по расчетам лишь одной из ведущих прогностических моделей, по расчетам других моделей, похолодание будет не столь интенсивным и более кратковременным.

#Происшествия#Погода в перми
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