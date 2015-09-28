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Posted 28 сентября 2015, 05:48

Published 28 сентября 2015, 05:48

Modified 2 марта 2023, 17:01

Updated 2 марта 2023, 17:01

В Перми полицейские задержали 25-летнего торговца метамфетамином

В Перми полицейские задержали 25-летнего торговца метамфетамином

28 сентября 2015, 05:48
Фото: Properm.ru.
Чтобы взять предполагаемого наркоторговца с поличным, в качестве покупателей выступили полицейские.

В Индустриальном районе города Перми сотрудники уголовного розыска при сбыте свёртка с веществом белого цвета задержали 25-летнего местного жителя. Чтобы задержать подозреваемого наркоторговца с поличным, в качестве покупателей выступили полицейские.

В ходе обыска квартиры молодого человека, было обнаружено ещё шесть пакетов с аналогичным веществом. По результатам экспертизы, изъятое наркотическое средство синтетического происхождения — метамфетамин.

Подозреваемый водворён в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК России — «Незаконное приобретение, хранение, перевозка наркотических средств».

#Происшествия#Наркоторговец
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