В Перми полицейские задержали 25-летнего торговца метамфетамином

Posted 28 сентября 2015, 05:48
Published 28 сентября 2015, 05:48
Modified 2 марта 2023, 17:01
Updated 2 марта 2023, 17:01
В Индустриальном районе города Перми сотрудники уголовного розыска при сбыте свёртка с веществом белого цвета задержали 25-летнего местного жителя. Чтобы задержать подозреваемого наркоторговца с поличным, в качестве покупателей выступили полицейские.
В ходе обыска квартиры молодого человека, было обнаружено ещё шесть пакетов с аналогичным веществом. По результатам экспертизы, изъятое наркотическое средство синтетического происхождения — метамфетамин.
Подозреваемый водворён в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК России — «Незаконное приобретение, хранение, перевозка наркотических средств».