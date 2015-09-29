Энергетики Пермской сетевой компании начали подачу тепла населению

Posted 29 сентября 2015, 05:00
Published 29 сентября 2015, 05:00
Modified 2 марта 2023, 17:01
Updated 2 марта 2023, 17:01
Согласно изменениям, внесенным в постановление городской администрации №616 от 03.09.2015, осенне-зимний отопительный период 2015–2016 гг. в жилых домах начинается с 28 сентября. Подключение к теплу социальных объектов (детских садов, школ, больниц), напомним, стартовало 3 сентября.
Запуск тепла в городе будет происходить поэтапно, с постепенным введением в работу всех объектов теплосетевой инфраструктуры насосных станций, ЦТП и тепломагистралей. Это связано с особенностями городского рельефа — понижением уровня улиц относительно реки Кама. Практика показывает, что период наладки и регулировки режимов может занять несколько дней с момента начала подачи тепла потребителям.
Важно отметить, что вход в ОЗП в этом году сопровождался рядом проблем. Часть потребителей Перми — управляющих компаний и ТСЖ — не успели к установленному сроку завершить подготовку домов к зиме. В частности, они не провели ключевые мероприятия — промывку и опрессовку инженерных систем. Кроме того, не все УК и ТСЖ погасили задолженность, образовавшуюся за прошлый отопительный период.
Однако благодаря конструктивной позиции администрации Перми, надзорных органов и энергетиков, «проблемные» УК были взяты на особый контроль, и подготовка к зиме по такому жилфонду проходила в ускоренном режиме. Были отработаны основные замечания, устранение недочетов будет проходить уже по ходу отопительного сезона. Кроме того, прокуратура взяла на контроль вопросы урегулирования задолженности по управляющим компаниям, чьи долги оказывают влияние на выполнение обязательств по всей цепочке теплоснабжения. Таким образом, совместные усилия всех заинтересованных сторон позволили начать запуск тепла в заданные сроки.