Энергетики Пермской сетевой компании начали подачу тепла населению

Важно отметить, что вход в ОЗП в этом году сопровождался рядом проблем. Часть потребителей Перми — управляющих компаний и ТСЖ — не успели к установленному сроку завершить подготовку домов к зиме. В частности, они не провели ключевые мероприятия — промывку и опрессовку инженерных систем. Кроме того, не все УК и ТСЖ погасили задолженность, образовавшуюся за прошлый отопительный период.