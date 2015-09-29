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Posted 29 сентября 2015, 12:19

Published 29 сентября 2015, 12:19

Modified 2 марта 2023, 17:00

Updated 2 марта 2023, 17:00

В Перми большегруз насмерть сбил женщину, двигаясь задним ходом

В Перми большегруз насмерть сбил женщину, двигаясь задним ходом

29 сентября 2015, 12:19
Фото: Properm.ru.
ДТП произошло на улице Рабочая днем 29 сентября.

Сегодня, 29 сентября, около 12:00 напротив дома № 25 по улице Рабочая произошло ДТП со смертельным исходом.

По предварительным данным краевой госавтоинспекции, автомобиль «Вольво» с полуприцепом двигался задним ходом. За рулем находился мужчина 1979 года рождения. При движении назад большегруз сбил 45-летнюю женщину. В результате ДТП пострадавшая скончалась на месте происшествия от полученных травм.

#Происшествия
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