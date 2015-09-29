В Перми большегруз насмерть сбил женщину, двигаясь задним ходом

Posted 29 сентября 2015, 12:19
Published 29 сентября 2015, 12:19
Modified 2 марта 2023, 17:00
Updated 2 марта 2023, 17:00
Сегодня, 29 сентября, около 12:00 напротив дома № 25 по улице Рабочая произошло ДТП со смертельным исходом.
По предварительным данным краевой госавтоинспекции, автомобиль «Вольво» с полуприцепом двигался задним ходом. За рулем находился мужчина 1979 года рождения. При движении назад большегруз сбил 45-летнюю женщину. В результате ДТП пострадавшая скончалась на месте происшествия от полученных травм.