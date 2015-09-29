В Перми большегруз насмерть сбил женщину, двигаясь задним ходом

По предварительным данным краевой госавтоинспекции, автомобиль «Вольво» с полуприцепом двигался задним ходом. За рулем находился мужчина 1979 года рождения. При движении назад большегруз сбил 45-летнюю женщину. В результате ДТП пострадавшая скончалась на месте происшествия от полученных травм.