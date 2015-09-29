В Прикамье перед судом предстанет 58-летний педофил за надругательство над внучкой

Posted 29 сентября 2015, 12:10
Published 29 сентября 2015, 12:10
Modified 2 марта 2023, 17:00
Updated 2 марта 2023, 17:00
В Перми завершено уголовное расследование в отношении 58-летнего жителя Пермского края.
Как сообщает СУ СКР, следствием установлено, что 2015 году, обвиняемый совершил в отношении своей внучки насильственные действия сексуального характера.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.