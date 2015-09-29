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Posted 29 сентября 2015, 12:10

Published 29 сентября 2015, 12:10

Modified 2 марта 2023, 17:00

Updated 2 марта 2023, 17:00

В Прикамье перед судом предстанет 58-летний педофил за надругательство над внучкой

В Прикамье перед судом предстанет 58-летний педофил за надругательство над внучкой

29 сентября 2015, 12:10
Фото: Properm.ru.
Дело, с утвержденным прокурором обвинительным заключением, направлено в суд для рассмотрения по существу.

В Перми завершено уголовное расследование в отношении 58-летнего жителя Пермского края.

Как сообщает СУ СКР, следствием установлено, что 2015 году, обвиняемый совершил в отношении своей внучки насильственные действия сексуального характера.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

#Происшествия#Педофил
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