Администрация Перми: информация об аварийности дома на Сухумской - недостоверна

Напомним, «Общероссийский народный фронт» сообщил о поступающих жалобах от жителей восстановленного после взрыва дома в Голованово. По версии ОНФ, в подвале дома стоит вода, а в помещениях влажно. На первых этажах появилась плесень, а входные и межкомнатные двери из прессованной бумаги попросту разбухли. По результатам проверки эксперты ОНФ сделали вывод, что оценка технического состояния дома не была проведена должным образом. Оказалось, что по периметру дома не обустроена система водоотведения.