Администрация Перми: информация об аварийности дома на Сухумской - недостоверна

Posted 1 октября 2015, 13:09
Published 1 октября 2015, 13:09
Modified 2 марта 2023, 16:59
Updated 2 марта 2023, 16:59
Заместитель главы администрации Перми Николай Уханов прокомментировал информацию, размещенную на сайте ОНФ, об аварийности дома на Сухумской, 6а.
«Даже без учета июльских трагических событий, произошедших в Перми, это громкое заявление. Тем не менее, статус здания, как «аварийного», не подтвержден никакими документами, то есть данная информация является недостоверной. Кроме того, факты, изложенные в новости, искажены или просто не соответствуют действительности», — считает замглавы.
Напомним, «Общероссийский народный фронт» сообщил о поступающих жалобах от жителей восстановленного после взрыва дома в Голованово. По версии ОНФ, в подвале дома стоит вода, а в помещениях влажно. На первых этажах появилась плесень, а входные и межкомнатные двери из прессованной бумаги попросту разбухли. По результатам проверки эксперты ОНФ сделали вывод, что оценка технического состояния дома не была проведена должным образом. Оказалось, что по периметру дома не обустроена система водоотведения.
По мнению замглавы администрации, влага есть в конструкциях любых новостроек, для просыхания дома необходимо время. «Не надо забывать, что лето было достаточно прохладным и дождливым, поэтому все материалы конструктива здания должны просыхать дольше обычного, а для ускорения этого процесса жителям дома и управляющей организации строителями предложен ряд мер, которые должны быть реализованы», — заверил Уханов.
Жителям, в случае недовольства, обещают помочь при обращении в администрацию своего района. Чтобы развеять обеспокоенность жителей, будет проведена дополнительная проверка здания. В ней примут участие эксперты ОНФ.
Напомним, взрыв в доме по адресу ул. Сухумская, 6а, прогремел рано утром 3 ноября. Взрывной волной выбило окна в соседних домах. Очевидцы рассказывали корреспонденту Properm.ru, что видели, как во время взрыва из окна вылетела старушка: у нее были ожоги лица и груди.
В результате обрушения части дома на месте происшествия погиб 29-летний мужчина. Госпитализированы были женщины 1924, 1927, 1963 годов рождения и мужчина 1982 года рождения. Еще четверым медицинская помощь была оказана на месте взрыва. Позже в больнице умерла пожилая женщина. 3 ноября из больницы выписали одного из пациентов. Последнюю остававшуюся под присмотром врачей женщину выписали 13 ноября.