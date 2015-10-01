Россия обогнала Китай в рейтинге мощнейших армий мира

Posted 1 октября 2015, 05:40
Published 1 октября 2015, 05:40
Modified 2 марта 2023, 17:00
Updated 2 марта 2023, 17:00
Армия России сильнее китайских войск. Это следует из рейтинга, составленного аналитиками швейцарского банка Credit Suisse. Самая мощная армия оказалась у Соединенных Штатов Америки. Страны ранжировались по численности личного состава и технике.
Исследователи утверждают, что военный бюджет США (610 млрд долларов) сильно превосходит траты на армии остальных стран первой десятки. Для сравнения, Китай тратит на вооружение 216 млрд долларов, а Россия — 84,5 млрд долларов.
«Анализ свидетельствует о военном превосходстве Соединенных Штатов в способности вести обычную войну в сравнении с ближайшими соперниками. По техническому арсеналу, состоящему в том числе из 13900 самолетов и 920 вертолетов, 20 авианосцев и 72 подводных лодок, Пентагон значительно превосходит ближайших преследователей», — цитирует «Эксперт» авторов рейтинга.
Россия попала на вторую строчку топ-20, опередив не только Китай (3-я), но и Японию, Индию, Францию, Южную Корею, Италию, Великобританию и Турцию. При этом Польша (17-е место), вопреки горькому историческому опыту, обогнала Германию (18-е).
Военный потенциал стран оценивался по шести показателям, переделанным в индексы: численность армии, которая составляет 5% военного индекса, количество танков (10%), вертолетов (15%), самолетов (20%), авианосцев и подводных лодок (по 25%). При этом здесь не учитывается ядерное оружие.