Россия обогнала Китай в рейтинге мощнейших армий мира

«Анализ свидетельствует о военном превосходстве Соединенных Штатов в способности вести обычную войну в сравнении с ближайшими соперниками. По техническому арсеналу, состоящему в том числе из 13900 самолетов и 920 вертолетов, 20 авианосцев и 72 подводных лодок, Пентагон значительно превосходит ближайших преследователей», — цитирует «Эксперт» авторов рейтинга.