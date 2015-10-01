Скачать без регистрации и СМС: запущен 2-й этап проекта электронного ОСАГО

Posted 1 октября 2015, 09:22
Published 1 октября 2015, 09:22
Modified 2 марта 2023, 16:59
Updated 2 марта 2023, 16:59
С 1 октября физические лица могут оформить Е-полис «автогражданки» через интернет. Все системы, — сообщает Российский союз автостраховщиков, — протестированы, сбоев не ожидается.
Полисы онлайн выдают уже 27 компаний, но общая доля покупки ОСАГО через интернет мала: порядка 1% автовладельцев рискуют заключать договор подобным образом.
Напомним, впервые возможность сделать полис ОСАГО удаленно появилась 1 июля 2015 года, но только в режиме пролонгации уже имеющегося договора. На первых порах автовладельцев смущал факт проверки наличия Е-полиса сотрудниками ГИБДД. В РСА пообещали, что инспекторов ДПС заставят доверять таким полисам, если у автовладельца имеется с собой распечатка.