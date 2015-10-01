properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 октября 2015, 09:22

Published 1 октября 2015, 09:22

Modified 2 марта 2023, 16:59

Updated 2 марта 2023, 16:59

Скачать без регистрации и СМС: запущен 2-й этап проекта электронного ОСАГО

Скачать без регистрации и СМС: запущен 2-й этап проекта электронного ОСАГО

1 октября 2015, 09:22
Фото: Properm.ru.
Если раньше полис онлайн можно было только продлить, то теперь — еще и сделать новый.

С 1 октября физические лица могут оформить Е-полис «автогражданки» через интернет. Все системы, — сообщает Российский союз автостраховщиков, — протестированы, сбоев не ожидается.

Полисы онлайн выдают уже 27 компаний, но общая доля покупки ОСАГО через интернет мала: порядка 1% автовладельцев рискуют заключать договор подобным образом.

Напомним, впервые возможность сделать полис ОСАГО удаленно появилась 1 июля 2015 года, но только в режиме пролонгации уже имеющегося договора. На первых порах автовладельцев смущал факт проверки наличия Е-полиса сотрудниками ГИБДД. В РСА пообещали, что инспекторов ДПС заставят доверять таким полисам, если у автовладельца имеется с собой распечатка.

#Авто#Осаго
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика