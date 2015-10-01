Скачать без регистрации и СМС: запущен 2-й этап проекта электронного ОСАГО

Напомним, впервые возможность сделать полис ОСАГО удаленно появилась 1 июля 2015 года, но только в режиме пролонгации уже имеющегося договора. На первых порах автовладельцев смущал факт проверки наличия Е-полиса сотрудниками ГИБДД. В РСА пообещали, что инспекторов ДПС заставят доверять таким полисам, если у автовладельца имеется с собой распечатка.