Мошенница в халате: полиция задержала женщину, обманывающую пенсионеров в Перми

Posted 5 октября 2015, 05:56
Published 5 октября 2015, 05:56
Modified 2 марта 2023, 16:58
Updated 2 марта 2023, 16:58
В Индустриальном районе Перми задержана женщина, подозреваемая в серии мошенничества в отношении пожилых людей. По данным полиции, она заходила в подъезд многоэтажного дома и переодевалась в домашнюю одежду — халат и тапки. Затем звонила в квартиры пенсионерам, представляясь новой соседкой.
Войдя в доверие, женщина рассказывала, что собака разорвала пакет со специализированной смесью для ее трехмесячного сына, и просила в долг деньги для покупки новой упаковки. Доверчивым пенсионерам она обещала вернуть деньги через два часа, как только с работы вернется супруг. После этого мошенницу никто не видел. Суммы, которые она получала, варьируются от двух до восьми тысяч рублей.
По всем фактам мошенничества возбуждены уголовные дела. В МВД отмечают, что женщина приезжала в Пермь из Лысьвы. Сейчас известно о 10 эпизодах мошенничества.