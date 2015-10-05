Мошенница в халате: полиция задержала женщину, обманывающую пенсионеров в Перми

Войдя в доверие, женщина рассказывала, что собака разорвала пакет со специализированной смесью для ее трехмесячного сына, и просила в долг деньги для покупки новой упаковки. Доверчивым пенсионерам она обещала вернуть деньги через два часа, как только с работы вернется супруг. После этого мошенницу никто не видел. Суммы, которые она получала, варьируются от двух до восьми тысяч рублей.