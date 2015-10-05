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Posted 5 октября 2015, 05:56

Published 5 октября 2015, 05:56

Modified 2 марта 2023, 16:58

Updated 2 марта 2023, 16:58

Мошенница в халате: полиция задержала женщину, обманывающую пенсионеров в Перми

Мошенница в халате: полиция задержала женщину, обманывающую пенсионеров в Перми

5 октября 2015, 05:56
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Кругом обман
Женщина рассказывала трогательную историю о том, что собака разорвала пакет с детской смесью, и ей срочно нужны деньги на покупку новой упаковки.

В Индустриальном районе Перми задержана женщина, подозреваемая в серии мошенничества в отношении пожилых людей. По данным полиции, она заходила в подъезд многоэтажного дома и переодевалась в домашнюю одежду — халат и тапки. Затем звонила в квартиры пенсионерам, представляясь новой соседкой.

Войдя в доверие, женщина рассказывала, что собака разорвала пакет со специализированной смесью для ее трехмесячного сына, и просила в долг деньги для покупки новой упаковки. Доверчивым пенсионерам она обещала вернуть деньги через два часа, как только с работы вернется супруг. После этого мошенницу никто не видел. Суммы, которые она получала, варьируются от двух до восьми тысяч рублей.

По всем фактам мошенничества возбуждены уголовные дела. В МВД отмечают, что женщина приезжала в Пермь из Лысьвы. Сейчас известно о 10 эпизодах мошенничества.

#Происшествия#Кругом обман
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