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Posted 5 октября 2015, 10:30

Published 5 октября 2015, 10:30

Modified 2 марта 2023, 16:58

Updated 2 марта 2023, 16:58

За выходные в Перми от огня пострадало два ребенка. 3-летняя девочка погибла

За выходные в Перми от огня пострадало два ребенка. 3-летняя девочка погибла

5 октября 2015, 10:30
Фото: Properm.ru.
Причина возгорания в обоих случаях — неосторожное обращение с огнем и детская шалость.

За прошедшие выходные в Перми из-за неосторожного обращения с огнем пострадало два ребенка, а одна из них — 3-летняя девочка, погибла.

Первое возгорание случилось 2 октября в металлическом гараже по ул. Крисанова. 8-летний мальчик с друзьями баловался спичками и поджег бытовой мусор. В результате он получил ожоги тела и отравление угарным газом. Врачи увезли мальчика в больницу еще до приезда пожарных.

Второй случай возгорания оказался более трагичным. 4 октября в Октябрьском районе произошел пожар в частном доме. Как стало известно, мама ушла по делам, оставив 3-летнюю дочь в доме одну. Вернувшись, она обнаружила в доме сильное задымление от мусора, сгоревшего на предтопочном листе возле печи. Девочку тут же повезли в больницу, но от отравления продуктами горения она скончалась в больнице. Предварительная причина пожара — детская шалость и неосторожное обращение с огнем.

По статистике МЧС с начала года на пожарах травмы получили 13 детей, за аналогичный период прошлого года — 24.

#Происшествия#Смерть ребенка
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