За выходные в Перми от огня пострадало два ребенка. 3-летняя девочка погибла

Второй случай возгорания оказался более трагичным. 4 октября в Октябрьском районе произошел пожар в частном доме. Как стало известно, мама ушла по делам, оставив 3-летнюю дочь в доме одну. Вернувшись, она обнаружила в доме сильное задымление от мусора, сгоревшего на предтопочном листе возле печи. Девочку тут же повезли в больницу, но от отравления продуктами горения она скончалась в больнице. Предварительная причина пожара — детская шалость и неосторожное обращение с огнем.