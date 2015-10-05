За выходные в Перми от огня пострадало два ребенка. 3-летняя девочка погибла

Posted 5 октября 2015, 10:30
Published 5 октября 2015, 10:30
Modified 2 марта 2023, 16:58
Updated 2 марта 2023, 16:58
За прошедшие выходные в Перми из-за неосторожного обращения с огнем пострадало два ребенка, а одна из них — 3-летняя девочка, погибла.
Первое возгорание случилось 2 октября в металлическом гараже по ул. Крисанова. 8-летний мальчик с друзьями баловался спичками и поджег бытовой мусор. В результате он получил ожоги тела и отравление угарным газом. Врачи увезли мальчика в больницу еще до приезда пожарных.
Второй случай возгорания оказался более трагичным. 4 октября в Октябрьском районе произошел пожар в частном доме. Как стало известно, мама ушла по делам, оставив 3-летнюю дочь в доме одну. Вернувшись, она обнаружила в доме сильное задымление от мусора, сгоревшего на предтопочном листе возле печи. Девочку тут же повезли в больницу, но от отравления продуктами горения она скончалась в больнице. Предварительная причина пожара — детская шалость и неосторожное обращение с огнем.
По статистике МЧС с начала года на пожарах травмы получили 13 детей, за аналогичный период прошлого года — 24.