Разработка проекта для нового здания галереи обойдется в 36,1 млн рублей

На первом этапе заказчику необходимо обследовать конструкции и фундаменты на возможность реконструкции в объеме необходимом для размещения музея, а также прочность межэтажных перекрытий с учетом потенциальных нагрузок и допустимый для музеев уровень вибрации, выполнить инженерно-геологические изыскания на предмет уточнения уровня грунтовых вод и химического состава.