Разработка проекта для нового здания галереи обойдется в 36,1 млн рублей

Posted 6 октября 2015, 12:53
Published 6 октября 2015, 12:53
Modified 2 марта 2023, 16:58
Updated 2 марта 2023, 16:58
Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края объявило открытый конкурс на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию здания для размещения Пермской государственной художественной галереи.
Сгласно техническому заданию, все работы должны быть осуществлены в течение 150 дней после заключения контракта. Местонахождения объекта – Пермь, улица Окулова, 4. Максимальная цена контракта определена в 36,1 млн рублей. Источник финансирования - бюджет Пермского края.
Исполнитель должен разработать эскизный проект, проектную и рабочую документацию. Проектная мощность объекта – ориентировочно 12,5 тыс.кв.м. В здании должны быть расположены фойе с гардеробом, магазином, туалетами, зона мероприятий, выставочные залы, мастерские, хранилища и другие помещения.
На первом этапе заказчику необходимо обследовать конструкции и фундаменты на возможность реконструкции в объеме необходимом для размещения музея, а также прочность межэтажных перекрытий с учетом потенциальных нагрузок и допустимый для музеев уровень вибрации, выполнить инженерно-геологические изыскания на предмет уточнения уровня грунтовых вод и химического состава.
Второй этап включает в себя составление эскизного проекта, проработку вариантов объемно-планировочных решений, разработку художественной концепции. Согласно техзаданию, подрядчик обязан проработать не менее двух вариантов объемно-планировочных решений детализирующих художественную концепцию. В реконструируемом здании также нужно рассмотреть возможность создания помещений со вторым светом.
Окончательный вариант проекта необходимо утвердить с министерством культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края. Контент галереи определен как религиозное искусство (Пермская деревянная скульптура, культура Урала, иконы); история искусства (советское искусство, Запад и Восток, авангард); сокровища и коллекционеры. Техзадание также предусматривает организацию архитектурной подсветки здания со стороны ул. Окулова.