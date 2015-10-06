properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 октября 2015, 12:53

Published 6 октября 2015, 12:53

Modified 2 марта 2023, 16:58

Updated 2 марта 2023, 16:58

Разработка проекта для нового здания галереи обойдется в 36,1 млн рублей

Разработка проекта для нового здания галереи обойдется в 36,1 млн рублей

6 октября 2015, 12:53
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Галерея
Источник финансирования - бюджет Пермского края.

Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края объявило открытый конкурс на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию здания для размещения Пермской государственной художественной галереи.

Сгласно техническому заданию, все работы должны быть осуществлены в течение 150 дней после заключения контракта. Местонахождения объекта – Пермь, улица Окулова, 4. Максимальная цена контракта определена в 36,1 млн рублей. Источник финансирования - бюджет Пермского края.

Исполнитель должен разработать эскизный проект, проектную и рабочую документацию. Проектная мощность объекта – ориентировочно 12,5 тыс.кв.м. В здании должны быть расположены фойе с гардеробом, магазином, туалетами, зона мероприятий, выставочные залы, мастерские, хранилища и другие помещения.

На первом этапе заказчику необходимо обследовать конструкции и фундаменты на возможность реконструкции в объеме необходимом для размещения музея, а также прочность межэтажных перекрытий с учетом потенциальных нагрузок и допустимый для музеев уровень вибрации, выполнить инженерно-геологические изыскания на предмет уточнения уровня грунтовых вод и химического состава.

Второй этап включает в себя составление эскизного проекта, проработку вариантов объемно-планировочных решений, разработку художественной концепции. Согласно техзаданию, подрядчик обязан проработать не менее двух вариантов объемно-планировочных решений детализирующих художественную концепцию. В реконструируемом здании также нужно рассмотреть возможность создания помещений со вторым светом.

Окончательный вариант проекта необходимо утвердить с министерством культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края. Контент галереи определен как религиозное искусство (Пермская деревянная скульптура, культура Урала, иконы); история искусства (советское искусство, Запад и Восток, авангард); сокровища и коллекционеры. Техзадание также предусматривает организацию архитектурной подсветки здания со стороны ул. Окулова.

#Недвижимость#Галерея
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика