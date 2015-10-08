В Перми увеличится количество отправлений автобуса №36 с Вышки-1

Posted 8 октября 2015, 08:40
Published 8 октября 2015, 08:40
Modified 2 марта 2023, 16:57
Updated 2 марта 2023, 16:57
С 12 октября в Перми вводится семь дополнительных отправлений из микрорайона Вышка-1, сообщает администрация Перми.
С просьбой об увеличении количества отправлений вышли представители школы №57, расположенной в этом микрорайоне. В связи с ремонтом учащиеся этой школы временно проходят обучение в микрорайоне Вышка-2. Кроме того, предложения поступали и от других жителей микрорайона.
Пассажирам маршрута необходимо быть более внимательными. С новым расписанием в ближайшее время можно будет ознакомиться на сайте ПермГорТранса или по телефону справочной службы 2–50–25–50.