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Posted 8 октября 2015, 08:40

Published 8 октября 2015, 08:40

Modified 2 марта 2023, 16:57

Updated 2 марта 2023, 16:57

В Перми увеличится количество отправлений автобуса №36 с Вышки-1

В Перми увеличится количество отправлений автобуса №36 с Вышки-1

8 октября 2015, 08:40
Фото: Properm.ru.
С просьбой об увеличении количества отправлений вышли представители школы №57.

С 12 октября в Перми вводится семь дополнительных отправлений из микрорайона Вышка-1, сообщает администрация Перми.

С просьбой об увеличении количества отправлений вышли представители школы №57, расположенной в этом микрорайоне. В связи с ремонтом учащиеся этой школы временно проходят обучение в микрорайоне Вышка-2. Кроме того, предложения поступали и от других жителей микрорайона.

Пассажирам маршрута необходимо быть более внимательными. С новым расписанием в ближайшее время можно будет ознакомиться на сайте ПермГорТранса или по телефону справочной службы 2–50–25–50.

#Общество
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