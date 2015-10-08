В Перми увеличится количество отправлений автобуса №36 с Вышки-1

С просьбой об увеличении количества отправлений вышли представители школы №57, расположенной в этом микрорайоне. В связи с ремонтом учащиеся этой школы временно проходят обучение в микрорайоне Вышка-2. Кроме того, предложения поступали и от других жителей микрорайона.