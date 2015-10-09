В Прикамье 46-летний педофил совращал 9-летнюю падчерицу

Posted 9 октября 2015, 04:20
Published 9 октября 2015, 04:20
Modified 2 марта 2023, 16:57
Updated 2 марта 2023, 16:57
В Пермском крае прошел суд над 46-летним мужчиной, обвиняемом по статье 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).
Как сообщает СКР, установлено, что в начале января этого года, осужденный, будучи дома, изнасиловал 9-летнюю падчерицу, осознавая, что в силу возраста девочка не понимает характер и значение совершаемых действий, а также не может дать отпор. О совершенном преступлении стало известно после того как потерпевшая обо всем рассказала старшей сестре, а та матери, которая обратилась в правоохранительные органы.
Приговором суда виновному назначено наказание в виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.