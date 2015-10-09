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Posted 9 октября 2015, 04:20

Published 9 октября 2015, 04:20

Modified 2 марта 2023, 16:57

Updated 2 марта 2023, 16:57

В Прикамье 46-летний педофил совращал 9-летнюю падчерицу

В Прикамье 46-летний педофил совращал 9-летнюю падчерицу

9 октября 2015, 04:20
Фото: Properm.ru.
Виновному назначено наказание в виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

В Пермском крае прошел суд над 46-летним мужчиной, обвиняемом по статье 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

Как сообщает СКР, установлено, что в начале января этого года, осужденный, будучи дома, изнасиловал 9-летнюю падчерицу, осознавая, что в силу возраста девочка не понимает характер и значение совершаемых действий, а также не может дать отпор. О совершенном преступлении стало известно после того как потерпевшая обо всем рассказала старшей сестре, а та матери, которая обратилась в правоохранительные органы.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

#Происшествия
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