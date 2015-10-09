В Прикамье 46-летний педофил совращал 9-летнюю падчерицу

Как сообщает СКР, установлено, что в начале января этого года, осужденный, будучи дома, изнасиловал 9-летнюю падчерицу, осознавая, что в силу возраста девочка не понимает характер и значение совершаемых действий, а также не может дать отпор. О совершенном преступлении стало известно после того как потерпевшая обо всем рассказала старшей сестре, а та матери, которая обратилась в правоохранительные органы.