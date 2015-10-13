В Прикамье 20-летний юноша изнасиловал сожительницу и покусал ее сына

Posted 13 октября 2015, 11:14
Published 13 октября 2015, 11:14
Modified 2 марта 2023, 16:56
Updated 2 марта 2023, 16:56
Чердынским межрайонным Следственным комитетом завершено расследование уголовного дела в отношении жителя города Чердыни, 1995 года рождения, обвиняемого в незаконном проникновении в дом, изнасиловании своей сожительницы, а также причинении физической боли маленькому ребенку.
Как сообщает СУ СКР, по версии следствия, вечером 1 апреля 2015 года обвиняемый, будучи в нетрезвым, зная, что внутренний замок не исправен, проник в дом, нарушив тем самым конституционные права, проживающих в квартире лиц. Кроме того, днём 2 августа 2015 года в состоянии алкогольного опьянения, молодой человек избил и изнасиловал свою сожительницу, после чего укусил ее спящего двухлетнего сына за щеку
В настоящее время утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд, для рассмотрения по существу.