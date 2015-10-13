properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 октября 2015, 11:14

Published 13 октября 2015, 11:14

Modified 2 марта 2023, 16:56

Updated 2 марта 2023, 16:56

В Прикамье 20-летний юноша изнасиловал сожительницу и покусал ее сына

В Прикамье 20-летний юноша изнасиловал сожительницу и покусал ее сына

13 октября 2015, 11:14
Фото: Properm.ru.
В настоящее время утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд, для рассмотрения по существу.

Чердынским межрайонным Следственным комитетом завершено расследование уголовного дела в отношении жителя города Чердыни, 1995 года рождения, обвиняемого в незаконном проникновении в дом, изнасиловании своей сожительницы, а также причинении физической боли маленькому ребенку.

Как сообщает СУ СКР, по версии следствия, вечером 1 апреля 2015 года обвиняемый, будучи в нетрезвым, зная, что внутренний замок не исправен, проник в дом, нарушив тем самым конституционные права, проживающих в квартире лиц. Кроме того, днём 2 августа 2015 года в состоянии алкогольного опьянения, молодой человек избил и изнасиловал свою сожительницу, после чего укусил ее спящего двухлетнего сына за щеку

В настоящее время утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд, для рассмотрения по существу.

#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика