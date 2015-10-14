ФОМС в Пермском крае начал проверку центральных районных больниц

«Все три медицинских организации обслуживали одно и то же население, проживающее в Кунгурском районе. Их пациенты на протяжении нескольких лет практически не получают бесплатную диагностическую помощь. УЗИ сердца, щитовидной железы, органов брюшной полости, лабораторные исследования, консультативная помощь эндокринолога, офтальмолога оказываются преимущественно на платной основе. Население не информировалось о правах в системе ОМС. Они получали недостоверную информацию о том, что выделенных объемов медицинской помощи очень мало, талонов нет. Безальтернативно предлагалось пройти обследования или получить консультацию врача платно», — рассказала первый заместитель директора ТФОМС Пермского края Виктория Кропотина.