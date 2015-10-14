ФОМС в Пермском крае начал проверку центральных районных больниц

Posted 14 октября 2015, 13:40
Published 14 октября 2015, 13:40
Modified 2 марта 2023, 16:55
Updated 2 марта 2023, 16:55
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования (ТФОМС) в Пермском крае начал плановую проверку лечебных учреждений в Кунгурском районе. В ходе проверки выявлены нарушения деятельности государственного учреждения здравоохранения — Ленской центральной районной больницы.
Так, выяснилось, что в одном помещении с Ленской ЦРБ функционирует и некое ООО «Доктор Айболит» — ФОМС с такой практикой встретился впервые. А из ЦРБ пациенты без оснований направлялись на лечение в эту компанию, а также в другую частную клинику — ООО «Центр здоровья, диагностики и лечения».
«Все три медицинских организации обслуживали одно и то же население, проживающее в Кунгурском районе. Их пациенты на протяжении нескольких лет практически не получают бесплатную диагностическую помощь. УЗИ сердца, щитовидной железы, органов брюшной полости, лабораторные исследования, консультативная помощь эндокринолога, офтальмолога оказываются преимущественно на платной основе. Население не информировалось о правах в системе ОМС. Они получали недостоверную информацию о том, что выделенных объемов медицинской помощи очень мало, талонов нет. Безальтернативно предлагалось пройти обследования или получить консультацию врача платно», — рассказала первый заместитель директора ТФОМС Пермского края Виктория Кропотина.
По её словам, специалисты в ЦРБ есть, но большую часть времени они работают под брендом ООО «Доктор Айболит».
«Более 30 жалоб поступило только в одну из страховых компаний, чьи клиенты обслуживаются в ЦРБ в Ленске. Абсолютное большинство из них содержат вопросы о том, почему у нас вся диагностика в больнице платная. По 15 обращениям проблема была снята после звонка в ЦРБ из страховой компании. Все провели бесплатно и сразу», — заключила Виктория Кропотина.
Сейчас работа контрольно-ревизионного управления ТФОМС в Кунгурском районе продолжается.