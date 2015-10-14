Снова падаем: биржевой курс евро превысил 72 рубля, доллар перевалил за 63

Posted 14 октября 2015, 09:51
Published 14 октября 2015, 09:51
Modified 2 марта 2023, 16:55
Updated 2 марта 2023, 16:55
В первые минуты торгов на Московской бирже 14 октября курс доллара расчетами «завтра» прибавил 11 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 63,14 рубля, курс евро повысился на 23 копейки, до 72,08 рубля.
Вообще, в первый час торгов курс американской валюты на максимуме достигал 63,3 рубля.
Фото: Finam.ru
Евро при этом поднимался до 72,25.
Большинство экспертов сходятся во мнении, что курс рубля во многом зависит от цен на нефть. В ходе сегодняшних торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре упала до 48,95 доллара за баррель.
Официальный курс доллара, установленный Центробанком на сегодня, составляет 62,22 рубля, евро — 70,9 рубля.