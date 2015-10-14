Снова падаем: биржевой курс евро превысил 72 рубля, доллар перевалил за 63



Большинство экспертов сходятся во мнении, что курс рубля во многом зависит от цен на нефть. В ходе сегодняшних торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре упала до 48,95 доллара за баррель.