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Posted 14 октября 2015, 09:51

Published 14 октября 2015, 09:51

Modified 2 марта 2023, 16:55

Updated 2 марта 2023, 16:55

Снова падаем: биржевой курс евро превысил 72 рубля, доллар перевалил за 63

Снова падаем: биржевой курс евро превысил 72 рубля, доллар перевалил за 63

14 октября 2015, 09:51
Фото: Properm.ru.
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 49 долларов за баррель.

В первые минуты торгов на Московской бирже 14 октября курс доллара расчетами «завтра» прибавил 11 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 63,14 рубля, курс евро повысился на 23 копейки, до 72,08 рубля.

Вообще, в первый час торгов курс американской валюты на максимуме достигал 63,3 рубля.

Фото: Finam.ru


Евро при этом поднимался до 72,25.


Большинство экспертов сходятся во мнении, что курс рубля во многом зависит от цен на нефть. В ходе сегодняшних торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре упала до 48,95 доллара за баррель.

Официальный курс доллара, установленный Центробанком на сегодня, составляет 62,22 рубля, евро — 70,9 рубля.

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