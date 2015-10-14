В Перми «дачные» автобусные маршруты завершают свою работу

Posted 14 октября 2015, 05:58
Published 14 октября 2015, 05:58
Modified 2 марта 2023, 16:55
Updated 2 марта 2023, 16:55
В Перми завершают свою работу автобусные маршруты № 46, 55, 103, 112, 237, 374, 405, 486, сообщает департамент дорог и транспорта администрации Перми. Связано это с ухудшением погодных условий и значительным снижением пассажиропоток.
Последние рейсы выполнены на автобусных маршрутах №46 и №55. С 14 октября закрывается автобусный маршрут №103, а с 19 октября — маршруты №112, 237, 374, 405, 486.
Возобновят свою работу автобусы весной следующего года.