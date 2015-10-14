properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 октября 2015, 05:58

Published 14 октября 2015, 05:58

Modified 2 марта 2023, 16:55

Updated 2 марта 2023, 16:55

В Перми «дачные» автобусные маршруты завершают свою работу

В Перми «дачные» автобусные маршруты завершают свою работу

14 октября 2015, 05:58
Фото: Properm.ru.
Возобновят свою работу сезонные автобусы весной следующего года.

В Перми завершают свою работу автобусные маршруты № 46, 55, 103, 112, 237, 374, 405, 486, сообщает департамент дорог и транспорта администрации Перми. Связано это с ухудшением погодных условий и значительным снижением пассажиропоток.

Последние рейсы выполнены на автобусных маршрутах №46 и №55. С 14 октября закрывается автобусный маршрут №103, а с 19 октября — маршруты №112, 237, 374, 405, 486.

Возобновят свою работу автобусы весной следующего года.

#Авто#Автобусы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика