Международный аэропорт «Пермь» вновь ищет оператора Duty Free

Posted 15 октября 2015, 12:15
Published 15 октября 2015, 12:15
Modified 2 марта 2023, 16:55
Updated 2 марта 2023, 16:55
Международный аэропорт «Пермь» вновь начинает поиск оператора магазина беспошлинной торговли Duty Free. Дата окончания приема оферт — 5 ноября. Итоги должны быть известны не позднее 16 ноября.
Общая площадь предоставляемых в аренду помещений составляет 188,9 кв. м. Минимальная сумма, за которую компания готова сдавать площади — 180 тыс. рублей в месяц.
Напомним, тендер на право заключения договора аренды помещений для Duty free на территории пермского аэровокзала выиграла компания ООО «Казань «Дьюти-Фри». Техническое открытие состоялось 21 декабря. Закрылся магазин менее, чем через полгода.