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Posted 15 октября 2015, 12:15

Published 15 октября 2015, 12:15

Modified 2 марта 2023, 16:55

Updated 2 марта 2023, 16:55

Международный аэропорт «Пермь» вновь ищет оператора Duty Free

Международный аэропорт «Пермь» вновь ищет оператора Duty Free

15 октября 2015, 12:15
Фото: Properm.ru.
Компания готова сдавать свои площади минимум за 180 тыс. рублей в месяц.

Международный аэропорт «Пермь» вновь начинает поиск оператора магазина беспошлинной торговли Duty Free. Дата окончания приема оферт — 5 ноября. Итоги должны быть известны не позднее 16 ноября.

Общая площадь предоставляемых в аренду помещений составляет 188,9 кв. м. Минимальная сумма, за которую компания готова сдавать площади — 180 тыс. рублей в месяц.

Напомним, тендер на право заключения договора аренды помещений для Duty free на территории пермского аэровокзала выиграла компания ООО «Казань «Дьюти-Фри». Техническое открытие состоялось 21 декабря. Закрылся магазин менее, чем через полгода.

#Недвижимость
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