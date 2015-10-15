Валерий Сухих выступил на Совете законодателей в Москве

Posted 15 октября 2015, 13:00
Published 15 октября 2015, 13:00
Modified 2 марта 2023, 16:55
Updated 2 марта 2023, 16:55
Председатель Законодательного Собрания Пермского края Валерий Сухих выступил в рамках обсуждения вопроса «О законодательном обеспечении государственной политики в области культуры, охраны интеллектуальной собственности и авторских прав».
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, открывая Совет законодателей, подвела итоги работы Федерального Собрания и Совета законодателей в гуманитарной сфере:
«Следующий шаг — это принятие нового, современного закона о культуре», — подчеркнула глава верхней палаты. Она обратила внимание на то, что в ближайшее время предстоит поработать над законопроектами, направленными на повышение эффективности мер государственной поддержки народных художественных промыслов, сохранности историко-культурного наследия народов России.
Валерий Сухих доложил о деятельности Комиссии по науке и инновационной деятельности Совета законодателей по анализу проблем развития интеллектуальной собственности в различных субъектах РФ.
Как отметил Валерий Сухих: «Итогом деятельности стал проект регионального раздела в долгосрочную государственную стратегию интеллектуальной собственности Российской Федерации». Также он озвучил предложения к исполнительной и законодательной власти федерального уровня. Пермский край является единственным субъектом, в котором принят базовый закон, регламентирующий данную сферу. Неслучайно наш регион входит в Ассоциацию инновационных российских регионов (АИРР), которая проводит большую деятельность для развития интеллектуальной собственности и инноваций.
Заседания Совета законодателей приурочены к знаковым историческим событиям. На предыдущем заседании, в которой принимал участие Президент РФ В.В. Путин, состоялось в апреле текущего года в Таврическом дворце, где 110 лет назад был открыт первый российский парламент — Государственная Дума. Сегодня встреча законодателей посвящена историческому событию -110-летию Манифеста 17 октября 1905 года.
Председатель Государственной Думы Сергей Нарышкин отметил, что Манифест 17 октября 1905 года об усовершенствовании государственного порядка оказал большое влияние на рождение российского конституционного строя. «Успехи и ошибки реформ прошлого мы не должны забывать. Это опыт нашей истории», — подчеркнул спикер Государственной Думы.