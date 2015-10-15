Валерий Сухих выступил на Совете законодателей в Москве

Заседания Совета законодателей приурочены к знаковым историческим событиям. На предыдущем заседании, в которой принимал участие Президент РФ В.В. Путин, состоялось в апреле текущего года в Таврическом дворце, где 110 лет назад был открыт первый российский парламент — Государственная Дума. Сегодня встреча законодателей посвящена историческому событию -110-летию Манифеста 17 октября 1905 года.