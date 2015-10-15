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Posted 15 октября 2015, 12:22

Published 15 октября 2015, 12:22

Modified 2 марта 2023, 16:55

Updated 2 марта 2023, 16:55

Виктор Басаргин опустился на последнее место в рейтинге эффективности губернаторов

Виктор Басаргин опустился на последнее место в рейтинге эффективности губернаторов

15 октября 2015, 12:22
Фото: Properm.ru.
Глава Прикамья ослабил свои позиции еще на 5 пунктов по сравнению с прошлым годом.

Сегодня фонд развития гражданского общества (ФоРГО) подготовил 10-й выпуск рейтинга эффективности губернаторов. В этот раз он был дополнен новыми критериями, которые серьезно повлияли на оценку деятельности глав субъектов. По результатам экспертных оценок 20 губернаторов существенно ухудшили свои позиции в рейтинге из-за причастности их подчиненных к коррупционным делам, сообщают на сайте фонда. Губернатор Пермского края Виктор Басаргин занял 82–83 место рейтинга закрепившись на «дне» списка вместе с главой Астраханской области Алесандром Жилкиным.

Людмила Ознобишина, политконсультант:— Положение в рейтинге, с учетом фактора аффилированности, не изменилось. По-прежнему, по версии экспертов ФоРГО, Виктор Басаргин занимает место в подвале рейтинга. Опять губернатору федеральные эксперты отправляют сигналы. Услышит ли он их в очередной раз? Конечно, после задержания губернатора Республики Коми можно скептически относиться к рейтингам. С другой стороны, обратите внимание, федеральные эксперты в качестве фактора аффилированности в Пермском крае указали только ситуацию с госзаказом на СМИ. Хотя это далеко не все факты, требующие пристального внимания специалистов в данном направлении.

В первой группе рейтинга эффективности (с рейтингом свыше 75 баллов), как и в прошлом году, лидирующие позиции поделили губернаторы Калужской области Анатолий Артамонов и Ямало-Ненецкого округа Дмитрий Кобылкин. Остались на своих местах (3-я и 4-я позиции) губернатор Белгородской области Евгений Савченко и Тюменской области Владимир Якушев. Вслед за ними расположились глава Татарстана Рустам Минниханов (+1 балл) и губернатор Кемеровской области Аман Тулеев (+2). Глава Чечни Рамзан Кадыров находится на 7-ой позиций, Сергей Собянин на 8-ой строчке.

#Политика
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