Виктор Басаргин опустился на последнее место в рейтинге эффективности губернаторов

Сегодня фонд развития гражданского общества (ФоРГО) подготовил 10-й выпуск рейтинга эффективности губернаторов. В этот раз он был дополнен новыми критериями, которые серьезно повлияли на оценку деятельности глав субъектов. По результатам экспертных оценок 20 губернаторов существенно ухудшили свои позиции в рейтинге из-за причастности их подчиненных к коррупционным делам, сообщают на сайте фонда. Губернатор Пермского края Виктор Басаргин занял 82–83 место рейтинга закрепившись на «дне» списка вместе с главой Астраханской области Алесандром Жилкиным.