Виктор Басаргин опустился на последнее место в рейтинге эффективности губернаторов

Posted 15 октября 2015, 12:22
Published 15 октября 2015, 12:22
Modified 2 марта 2023, 16:55
Updated 2 марта 2023, 16:55
Сегодня фонд развития гражданского общества (ФоРГО) подготовил 10-й выпуск рейтинга эффективности губернаторов. В этот раз он был дополнен новыми критериями, которые серьезно повлияли на оценку деятельности глав субъектов. По результатам экспертных оценок 20 губернаторов существенно ухудшили свои позиции в рейтинге из-за причастности их подчиненных к коррупционным делам, сообщают на сайте фонда. Губернатор Пермского края Виктор Басаргин занял 82–83 место рейтинга закрепившись на «дне» списка вместе с главой Астраханской области Алесандром Жилкиным.
В первой группе рейтинга эффективности (с рейтингом свыше 75 баллов), как и в прошлом году, лидирующие позиции поделили губернаторы Калужской области Анатолий Артамонов и Ямало-Ненецкого округа Дмитрий Кобылкин. Остались на своих местах (3-я и 4-я позиции) губернатор Белгородской области Евгений Савченко и Тюменской области Владимир Якушев. Вслед за ними расположились глава Татарстана Рустам Минниханов (+1 балл) и губернатор Кемеровской области Аман Тулеев (+2). Глава Чечни Рамзан Кадыров находится на 7-ой позиций, Сергей Собянин на 8-ой строчке.