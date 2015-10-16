Полиция разыскивает пропавшего без вести 17-летнего детдомовца из Перми

Posted 16 октября 2015, 05:22
Published 16 октября 2015, 05:22
Modified 2 марта 2023, 16:54
Updated 2 марта 2023, 16:54
Управлением уголовного розыска ГУ МВД России по Пермскому краю разыскивается без вести пропавший Денис Сергеевич Ситников 1998 года рождения. Мальчик сбежал из детского дома в Закамске 17 апреля 2015 года. До сих пор неизвестно где он.
Приметы: на вид 17 лет, рост 165 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые короткие, глаза голубые. Денис хромает на левую ногу. В день, когда он пропал, на нем была черная кофта с капюшоном, синие джинсы, на ногах серые кроссовки.
Всем, кому что-либо известно о местонахождении мальчика, просьба сообщить в полицию.