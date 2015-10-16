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Posted 16 октября 2015, 05:22

Published 16 октября 2015, 05:22

Modified 2 марта 2023, 16:54

Updated 2 марта 2023, 16:54

Полиция разыскивает пропавшего без вести 17-летнего детдомовца из Перми

Полиция разыскивает пропавшего без вести 17-летнего детдомовца из Перми

16 октября 2015, 05:22
Фото: Properm.ru.
Мальчик сбежал из детского дома в Закамске 17 апреля 2015 года.

Управлением уголовного розыска ГУ МВД России по Пермскому краю разыскивается без вести пропавший Денис Сергеевич Ситников 1998 года рождения. Мальчик сбежал из детского дома в Закамске 17 апреля 2015 года. До сих пор неизвестно где он.

Приметы: на вид 17 лет, рост 165 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые короткие, глаза голубые. Денис хромает на левую ногу. В день, когда он пропал, на нем была черная кофта с капюшоном, синие джинсы, на ногах серые кроссовки.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении мальчика, просьба сообщить в полицию.

#Происшествия
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