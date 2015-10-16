Полиция разыскивает пропавшего без вести 17-летнего детдомовца из Перми

Приметы: на вид 17 лет, рост 165 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые короткие, глаза голубые. Денис хромает на левую ногу. В день, когда он пропал, на нем была черная кофта с капюшоном, синие джинсы, на ногах серые кроссовки.