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Posted 16 октября 2015, 04:58

Published 16 октября 2015, 04:58

Modified 2 марта 2023, 16:55

Updated 2 марта 2023, 16:55

Суд вынес приговор пермяку, который сбил друга во время ночных автогонок

Суд вынес приговор пермяку, который сбил друга во время ночных автогонок

16 октября 2015, 04:58
Фото: Properm.ru.
В суде он пояснил, что не думал, что такое безобидное развлечение повлечет столь тяжкие последствия.

14 октября Индустриальный районный суд вынес приговор молодому человеку, который 4 июля участвовал в ночных автогонках на территории бывшего аэропорта «Бахаревка». Управляя «Киа Рио», он разогнался до скорости более 100 км/час. Его друг, увидев приближающийся на большой скорости автомобиль, не успел отбежать. Почувствовав удар по левой ноге, он упал на асфальт. Машина заехала на земляной вал и перевернулась.

В результате произошедшего пешеход получил закрытый оскольчатый перелом костей левой голени, что квалифицируется как тяжкий вред здоровью. Как уточнили корреспонденту Properm.ru в прокуратуре Индустриального района, пострадавший ходатайствовал о прекращении дела в отношении его друга-водителя, но так как обвиняемый четыре раза привлекался за нарушение ПДД, суд все-таки состоялся. На заседании мужчина признался, что не ожидал таких тяжких последствий безобидного развлечения.

По словам заместителя прокурора Индустриального района Владимира Боголюбова, при вынесения приговора суд учел в качестве смягчающих обстоятельств наличие несовершеннолетнего ребенка, беременность жены, состояние его здоровья и оплату лечения друга. Гонщика приговорили к одному году ограничения свободы.

#Происшествия
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