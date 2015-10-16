Суд вынес приговор пермяку, который сбил друга во время ночных автогонок

Posted 16 октября 2015, 04:58
Published 16 октября 2015, 04:58
Modified 2 марта 2023, 16:55
Updated 2 марта 2023, 16:55
14 октября Индустриальный районный суд вынес приговор молодому человеку, который 4 июля участвовал в ночных автогонках на территории бывшего аэропорта «Бахаревка». Управляя «Киа Рио», он разогнался до скорости более 100 км/час. Его друг, увидев приближающийся на большой скорости автомобиль, не успел отбежать. Почувствовав удар по левой ноге, он упал на асфальт. Машина заехала на земляной вал и перевернулась.
В результате произошедшего пешеход получил закрытый оскольчатый перелом костей левой голени, что квалифицируется как тяжкий вред здоровью. Как уточнили корреспонденту Properm.ru в прокуратуре Индустриального района, пострадавший ходатайствовал о прекращении дела в отношении его друга-водителя, но так как обвиняемый четыре раза привлекался за нарушение ПДД, суд все-таки состоялся. На заседании мужчина признался, что не ожидал таких тяжких последствий безобидного развлечения.
По словам заместителя прокурора Индустриального района Владимира Боголюбова, при вынесения приговора суд учел в качестве смягчающих обстоятельств наличие несовершеннолетнего ребенка, беременность жены, состояние его здоровья и оплату лечения друга. Гонщика приговорили к одному году ограничения свободы.