Суд вынес приговор пермяку, который сбил друга во время ночных автогонок

В результате произошедшего пешеход получил закрытый оскольчатый перелом костей левой голени, что квалифицируется как тяжкий вред здоровью. Как уточнили корреспонденту Properm.ru в прокуратуре Индустриального района, пострадавший ходатайствовал о прекращении дела в отношении его друга-водителя, но так как обвиняемый четыре раза привлекался за нарушение ПДД, суд все-таки состоялся. На заседании мужчина признался, что не ожидал таких тяжких последствий безобидного развлечения.