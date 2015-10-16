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Posted 16 октября 2015, 05:24

Published 16 октября 2015, 05:24

Modified 2 марта 2023, 16:54

Updated 2 марта 2023, 16:54

В Прикамье бывший начальник спасателей выписал премии на 432 тысячи рублей

В Прикамье бывший начальник спасателей выписал премии на 432 тысячи рублей

16 октября 2015, 05:24
Фото: Properm.ru.
Незаконные выплаты осуществлялись в течении всего 2014 года.

В селе Частые вынесли приговор бывшему руководителю МБУ «Аварийно-спасательный отряд Частинский» по ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата, совершенные с использованием служебного положения).

Как сообщает прокуратура, в 2014 году, еще будучи начальником, мужчина незаконно выписывал себе и подчиненным премии. Таким образом, за 2014 год только себе подсудимый переплатил 125 тыс. рублей. Своим подчиненным он переплатил еще 300 тыс. рублей. Всего ущерб составил свыше 432 тыс. рублей.

Суд, с учетом позиции государственного обвинения, а также пенсионного возраста подсудимого, состояния здоровья и частичного возмещения ущерба, лишил его права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в организациях независимо от организационно-правовых форм на срок 2 года.

Кроме того, с подсудимого взысканы оставшиеся 322 тыс. рублей.

#Происшествия#Растрата
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