В Прикамье бывший начальник спасателей выписал премии на 432 тысячи рублей

Как сообщает прокуратура, в 2014 году, еще будучи начальником, мужчина незаконно выписывал себе и подчиненным премии. Таким образом, за 2014 год только себе подсудимый переплатил 125 тыс. рублей. Своим подчиненным он переплатил еще 300 тыс. рублей. Всего ущерб составил свыше 432 тыс. рублей.