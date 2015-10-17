Соликамский суд решил арестовать имущество виновного в незаконной вырубке на 1,3 млн рублей

Posted 17 октября 2015, 12:48
Published 17 октября 2015, 12:48
Modified 2 марта 2023, 16:53
Updated 2 марта 2023, 16:53
Вчера, 16 октября, вступил в законную силу приговор Соликамского городского суда Пермского края в отношении 37-летнего мастера ООО «Вектор».
Мужчина признан виновным в незаконной рубке лесных насаждений, совершенной в особо крупном размере. Обвиняемый приговорен к 2 годам лишения свободы с лишением права заниматься лесозаготовительной деятельностью сроком на 2 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
В августе 2014 года, осужденный дал указание на осуществление незаконной рубки 170 кубометров лесных насаждений на лесном участке Вильвенского (Урольского сельского) участкового лесничества. В результате чего, лесному фонду был причинен ущерб на сумму 1,3 млн. рублей, мер, к возмещению которого, виновный до настоящего времени не принял.
В результате чего, суд принял решение об аресте имущества виновного. Апелляционная инстанция Пермского краевого суда жалобу адвоката осужденного оставила без удовлетворения, приговор без изменения, сообщает Прокуратура.