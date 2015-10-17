Соликамский суд решил арестовать имущество виновного в незаконной вырубке на 1,3 млн рублей

В августе 2014 года, осужденный дал указание на осуществление незаконной рубки 170 кубометров лесных насаждений на лесном участке Вильвенского (Урольского сельского) участкового лесничества. В результате чего, лесному фонду был причинен ущерб на сумму 1,3 млн. рублей, мер, к возмещению которого, виновный до настоящего времени не принял.