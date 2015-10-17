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Posted 17 октября 2015, 07:08

Published 17 октября 2015, 07:08

Modified 2 марта 2023, 16:54

Updated 2 марта 2023, 16:54

В Перми на Обвинской во время движения «задымился» трамвай

В Перми на Обвинской во время движения «задымился» трамвай

17 октября 2015, 07:08
Фото: Properm.ru.
Причины задымления пока не установлены.

Вчера, 16 октября, в начале седьмого вечера на улице Обвинская произошло задымление вагона, следующего по маршруту № 8, сообщили Properm.ru в «Пермгорэлектротранс».

Действуя в рамках должностной инструкции, водитель трамвая высадила пассажиров и вызвала пожарных. В результате никто не пострадал. Очаг задымления был потушен.

На место выехала аварийная бригада предприятия, которой предстоит разобраться в причинах задымления. По данным пресс-службы компании, движение восстановлено в 19.07.

#Происшествия
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