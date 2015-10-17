В Перми на Обвинской во время движения «задымился» трамвай

Posted 17 октября 2015, 07:08
Published 17 октября 2015, 07:08
Modified 2 марта 2023, 16:54
Updated 2 марта 2023, 16:54
Вчера, 16 октября, в начале седьмого вечера на улице Обвинская произошло задымление вагона, следующего по маршруту № 8, сообщили Properm.ru в «Пермгорэлектротранс».
Действуя в рамках должностной инструкции, водитель трамвая высадила пассажиров и вызвала пожарных. В результате никто не пострадал. Очаг задымления был потушен.
На место выехала аварийная бригада предприятия, которой предстоит разобраться в причинах задымления. По данным пресс-службы компании, движение восстановлено в 19.07.