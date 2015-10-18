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Posted 18 октября 2015, 07:17

Published 18 октября 2015, 07:17

Modified 9 декабря 2024, 16:34

Updated 9 декабря 2024, 16:34

В Прикамье на пожаре заживо сгорела женщина и двое детей

В Прикамье на пожаре заживо сгорела женщина и двое детей

18 октября 2015, 07:17
Фото: Properm.ru.
Предварительная причина возгорания - короткое замыкание электросчетчиков.

Сегодня ночью в 03:37 поступило сообщение о загорании в жилом доме в поселке Шаква Лысьвенского ГО. К месту вызова выехали пожарно-спасательные подразделения в составе 14 человек личного состава и 4 единицы техники.

Как сообщили корреспонденту Properm.ru в ГУ МЧС, по предварительной причине возгорание произошло из-за нарушения правил монтажа электрооборудования. Хозяин дома проснулся от удушья дымом, после чего разбудил жену и двоих детей. Однако после того, как он выбежал на улицу за водой, пожар в доме стал интенсивнее и отрезал выход из дома. В результате трагического происшествия погибла женщина и двое маленьких мальчиков.

На данный момент пожар потушен, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ГУ МЧС предупреждают о необходимости соблюдения правил тушения пожара.

#Происшествия
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