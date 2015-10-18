В Прикамье на пожаре заживо сгорела женщина и двое детей

Как сообщили корреспонденту Properm.ru в ГУ МЧС, по предварительной причине возгорание произошло из-за нарушения правил монтажа электрооборудования. Хозяин дома проснулся от удушья дымом, после чего разбудил жену и двоих детей. Однако после того, как он выбежал на улицу за водой, пожар в доме стал интенсивнее и отрезал выход из дома. В результате трагического происшествия погибла женщина и двое маленьких мальчиков.