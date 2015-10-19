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Posted 19 октября 2015, 12:24

Published 19 октября 2015, 12:24

Modified 2 марта 2023, 16:53

Updated 2 марта 2023, 16:53

Доллар вернулся к росту и поднялся выше 62 рублей

Доллар вернулся к росту и поднялся выше 62 рублей

19 октября 2015, 12:24
Фото: Properm.ru.
Рубль слабеет на фоне дешевеющей нефти.

В начале недели российская валюта вновь начала сдавать позиции. Сегодня на торгах Московской биржи доллар преодолел порог в 62 рубля, прибавив 91 копейку, и на максимуме стоил 62,2 рубля.

Евро тем временем также подскочил выше 70 рублей, прибавив 85 копеек.

Отметим, рубль потянула вниз нефть, которая сегодня снова начала дешеветь. Стоимость черного золота опустилась до 49,6 доллара за баррель.

Напомним, прошлая неделя была непростой для российской валюты. В первые дни, отмечают эксперты, рубль испытывал давление, а уже во второй половине недели начал укрепляться.

#Банки#Лиза алерт
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