Сотрудники ГИБДД за выходные поймали в Прикамье 192 нетрезвых водителей

Госавтоинспекция Пермского края напоминает, что с 1 июля 2015 года ужесточено наказание за повторную езду в пьяном виде. Уголовная ответственность последует, если госавтоинспектор задержит нетрезвого автомобилиста во второй раз, либо водитель повторно откажется от медосвидетельствования. Возросла так же и сумма штрафа. Она составляет 200–300 тыс. рублей, либо в качестве наказания будут назначены обязательные работы до 480 часов или принудительные работы до двух лет. Помимо вышеперечисленных мер, к пьяному водителю может быть применено лишение свободы на срок до двух лет.