В Александровске во время суда обвиняемый угрожал прокурору убийством

Posted 19 октября 2015, 07:06
Published 19 октября 2015, 07:06
Modified 2 марта 2023, 16:53
Updated 2 марта 2023, 16:53
В Следственном комитете Александровска возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего местного жителя, обвиняемого по ч.2 ст. 296 УК РФ (угроза убийством, совершенная в отношении прокурора в связи с рассмотрением дела в суде), сообщает пресс-служба ведомства.
24 сентября 2015 года в зале суда во время рассмотрения дела, мужчина, обвиняемый в краже, начал угрожать старшему прокурору убийством в связи с поддержкой прокурором позиции обвинения.
Сейчас расследование уголовного дела продолжается. Максимальное наказание за данное преступление — до двух лет лишения свободы.