В Александровске во время суда обвиняемый угрожал прокурору убийством

В Следственном комитете Александровска возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего местного жителя, обвиняемого по ч.2 ст. 296 УК РФ (угроза убийством, совершенная в отношении прокурора в связи с рассмотрением дела в суде), сообщает пресс-служба ведомства.