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Posted 19 октября 2015, 07:06

Published 19 октября 2015, 07:06

Modified 2 марта 2023, 16:53

Updated 2 марта 2023, 16:53

В Александровске во время суда обвиняемый угрожал прокурору убийством

В Александровске во время суда обвиняемый угрожал прокурору убийством

19 октября 2015, 07:06
Фото: Properm.ru.
Максимальное наказание за данное преступление — до двух лет лишения свободы.

В Следственном комитете Александровска возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего местного жителя, обвиняемого по ч.2 ст. 296 УК РФ (угроза убийством, совершенная в отношении прокурора в связи с рассмотрением дела в суде), сообщает пресс-служба ведомства.

24 сентября 2015 года в зале суда во время рассмотрения дела, мужчина, обвиняемый в краже, начал угрожать старшему прокурору убийством в связи с поддержкой прокурором позиции обвинения.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается. Максимальное наказание за данное преступление — до двух лет лишения свободы.

#Происшествия#Угроза убийством
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