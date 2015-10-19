В Перми на Соликамской сгорел жилой дом

Posted 19 октября 2015, 05:45
Published 19 октября 2015, 05:45
Modified 2 марта 2023, 16:53
Updated 2 марта 2023, 16:53
Вчера, 18 октября, в 18.27 на улице Соликамской горел частный дом.
Как сообщили корреспонденту Properm.ru в ГУ МЧС по Пермскому краю, по предварительной версии, причина возгорания - неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. На момент пожара хозяева дома находились в бане.Прибывшие пожарные службы не допустили возгорания соседних домов и бани. В результате пожара никто не пострадал.
На данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия.