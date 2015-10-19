В Перми на Соликамской сгорел жилой дом

Как сообщили корреспонденту Properm.ru в ГУ МЧС по Пермскому краю, по предварительной версии, причина возгорания - неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. На момент пожара хозяева дома находились в бане.Прибывшие пожарные службы не допустили возгорания соседних домов и бани. В результате пожара никто не пострадал.