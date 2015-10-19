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Posted 19 октября 2015, 05:45

Published 19 октября 2015, 05:45

Modified 2 марта 2023, 16:53

Updated 2 марта 2023, 16:53

В Перми на Соликамской сгорел жилой дом

В Перми на Соликамской сгорел жилой дом

19 октября 2015, 05:45
Фото: Properm.ru.
Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.

Вчера, 18 октября, в 18.27 на улице Соликамской горел частный дом.

Как сообщили корреспонденту Properm.ru в ГУ МЧС по Пермскому краю, по предварительной версии, причина возгорания - неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. На момент пожара хозяева дома находились в бане.Прибывшие пожарные службы не допустили возгорания соседних домов и бани. В результате пожара никто не пострадал.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия.

#Происшествия
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