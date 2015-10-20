Игорь Сапко провел встречу с делегацией работников образования из Циндао

Posted 20 октября 2015, 09:33
Published 20 октября 2015, 09:33
Modified 2 марта 2023, 16:53
Updated 2 марта 2023, 16:53
Сегодня Глава краевого центра Игорь Сапко, заместитель председателя Пермского городской Думы Юрий Уткин, депутаты Арсен Болквадзе и Максим Тебелев, представители пермского образования провели рабочую встречу с делегацией школы №2 города Циндао (КНР).
В ходе встречи директор школы №2 города Циндао Сунь Сянлян рассказал о плодотворных контактах его школы и пермской гимназии №2. По его словам, нужно и впредь развивать культурно-образовательный обмен между нашими городами. В связи с этим Игорь Сапко и гости из Циндао согласовали подробный план мероприятий на 2016 год, который включает интерактивное изучение русского и китайского языков на базе средних школ, проведение третьего международного фестиваля «Голоса Евразии», а также визит представителей пермской гимназии №2 в Циндао.
«За эти годы мы провели большую работу, содействовали развитию контактов между нашими школами и вузами, торгово-промышленными структурами, культурному диалогу. Сегодня в Перми действует уникальный международный сертифицированный центр по изучению китайского языка и культуры — это класс Конфуция во второй гимназии. Нигде в России нет подобного опыта, все языковые центры работают при ВУЗах, это серьезное наше преимущество, позволяющее развивать плодотворные контакты с нашими восточными друзьями. Будем продолжать в том же духе», — резюмировал Глава города Перми Игорь Сапко.