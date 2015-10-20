Игорь Сапко провел встречу с делегацией работников образования из Циндао

В ходе встречи директор школы №2 города Циндао Сунь Сянлян рассказал о плодотворных контактах его школы и пермской гимназии №2. По его словам, нужно и впредь развивать культурно-образовательный обмен между нашими городами. В связи с этим Игорь Сапко и гости из Циндао согласовали подробный план мероприятий на 2016 год, который включает интерактивное изучение русского и китайского языков на базе средних школ, проведение третьего международного фестиваля «Голоса Евразии», а также визит представителей пермской гимназии №2 в Циндао.