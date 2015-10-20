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Posted 20 октября 2015, 11:18

Published 20 октября 2015, 11:18

Modified 2 марта 2023, 16:53

Updated 2 марта 2023, 16:53

Внедрение электронной системы оплаты проезда перенесли на 1 января

Внедрение электронной системы оплаты проезда перенесли на 1 января

20 октября 2015, 11:18
Фото: Properm.ru.
Ранее администрация Перми планировала уложиться в срок до 1 октября.

Внедрять электронную систему оплаты проезда планируется с 1 января. Как пишет «КоммерсантЪ», о новой дате сообщил начальник департамента дорог и транспорта Илья Денисов на заседании комитета Пермской гордумы по экономическому развитию.

Напомним, сроки внедрения электронной системы оплаты проезда в общественном транспорте переносились уже несколько раз. Сначала чиновники обещали, что система будет реализована до 1 апреля, потом дата сдвинулась до 1 июля, а затем — на 1 октября.

«Дата 1 октября — это тот момент, к которому должно быть закуплено оборудование и подготовлена нормативно-правовая база. Введение системы электронной оплаты проезда — процесс не одномоментный», — сообщили корреспонденту Properm.ru в администрации Перми за день до заседания гордумы.

Сейчас, по данным пресс-службы горадминистрации, МБУ «Гортранс» закуплено серверное оборудование, подготовлен проект постановления о введении автоматизированной системы оплаты проезда.

Администрация Перми:- В сентябре вышло постановление Пермского края 626-п, вносящее ряд изменений в правила субсидирования перевозок по социальным проездным документам, что потребовало дополнительных изменений в нормативно-правовую базу на уровне муниципалитета для того, чтобы система в Перми и Пермском край работала единообразно. Это необходимо, так как в Перми действуют федеральные и региональные проездные документы.

В ближайшее время планируется завершить согласование постановления администрации города Перми, после чего будет выбран оператор системы.

Читайте также мнение эксперта Properm.ru: «Чиновники рискуют не успеть внедрить в Перми электронный билет к 1 октября».

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