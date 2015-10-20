Внедрение электронной системы оплаты проезда перенесли на 1 января

Posted 20 октября 2015, 11:18
Published 20 октября 2015, 11:18
Modified 2 марта 2023, 16:53
Updated 2 марта 2023, 16:53
Внедрять электронную систему оплаты проезда планируется с 1 января. Как пишет «КоммерсантЪ», о новой дате сообщил начальник департамента дорог и транспорта Илья Денисов на заседании комитета Пермской гордумы по экономическому развитию.
Напомним, сроки внедрения электронной системы оплаты проезда в общественном транспорте переносились уже несколько раз. Сначала чиновники обещали, что система будет реализована до 1 апреля, потом дата сдвинулась до 1 июля, а затем — на 1 октября.
«Дата 1 октября — это тот момент, к которому должно быть закуплено оборудование и подготовлена нормативно-правовая база. Введение системы электронной оплаты проезда — процесс не одномоментный», — сообщили корреспонденту Properm.ru в администрации Перми за день до заседания гордумы.
Сейчас, по данным пресс-службы горадминистрации, МБУ «Гортранс» закуплено серверное оборудование, подготовлен проект постановления о введении автоматизированной системы оплаты проезда.
В ближайшее время планируется завершить согласование постановления администрации города Перми, после чего будет выбран оператор системы.
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