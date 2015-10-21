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Posted 21 октября 2015, 06:17

Published 21 октября 2015, 06:17

Modified 2 марта 2023, 16:53

Updated 2 марта 2023, 16:53

Новые Ляды остались без главы администрации

Новые Ляды остались без главы администрации

21 октября 2015, 06:17
Фото: Properm.ru.
Иван Воронов отказался возглавить поселок, по причине низкой зарплаты.

Бывший глава Ленинского и Свердловского районов Перми Иван Воронов отказался стать главой администрации поселка Новые Ляды, сообщил «Ъ» ссылаясь на источник в мэрии. В разговоре с «Ъ» Воронов подтвердил это, также отметив, что на новом месте его не устроил размер зарплаты. Кроме того, по его словам, проект Новых Лядов требует большего времени.

«Если подходить к делу серьезно, то заходить на этот пост надо на 3–5 лет. Я уже заслужил пенсию и готов проработать год-полтора, а это не серьезно» — пояснил экс-чиновник.

До пожара в клубе «Хромая лошадь» Иван Воронов на протяжении 15 лет руководил Ленинским районом Перми. Последние два года он проработал главой Свердловского района. Сейчас мэрия ищет другую кандидатуру на пост главы Новых Лядов.

#Политика#Новые ляды
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