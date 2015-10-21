Новые Ляды остались без главы администрации

Бывший глава Ленинского и Свердловского районов Перми Иван Воронов отказался стать главой администрации поселка Новые Ляды, сообщил «Ъ» ссылаясь на источник в мэрии. В разговоре с «Ъ» Воронов подтвердил это, также отметив, что на новом месте его не устроил размер зарплаты. Кроме того, по его словам, проект Новых Лядов требует большего времени.