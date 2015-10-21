ПЗСП возглавил рейтинг надежности застройщиков

В итоговом рейтинге 5 предприятий получили пять неполных звезд, 11 организаций получили по 4 неполных звезды. Стоит отметить, что по сравнению с 2013 годом у четырех участников рейтинга итоговый балл немного вырос (Кортрос на 0,13 балла, ПиК-регион на 0,13 балла, Сатурн-Р на 0,09 балла и Трест №14 на 0,03 балла). Итоговый рейтинг с количеством баллов и «звезд» представлен в таблице. В итоговую тройку лидеров рейтинга застройщиков 2015 вошли три компании: