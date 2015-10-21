ПЗСП возглавил рейтинг надежности застройщиков

Posted 21 октября 2015, 10:01
Published 21 октября 2015, 10:01
Modified 2 марта 2023, 16:53
Updated 2 марта 2023, 16:53
Сегодня социологическое агенство «Свои» представило результаты исследования на тему «Рейтинг надежности застройщиков — 2015». Всего в финальный список попало 16 компаний, действующих на территории Перми. До начала составления списка, были исключены те застройщики, которые имеют проблемы с репутацией (наличие долгостроев, обманутых дольщиков и т.п.). Как признается директор агенства Александ Нода: «Мы подошли к рейтингу глобально и постарались выполнить его максимально добросовестно, объективно и прозрачно».
Среди наиболее опытных фирм, попаших в рейтинг оказались Австром, Трест №14, Стройпанелькомплект и ПЗСП — стаж работы на рынке более 50 лет. Рейтинг составлялся на основе 14 критериев, среди которых наиболее значимыми стали: соблюдение сроков сдачи объектов, наибольшая устойчивость финансового ресурса, деловая репутация и общее количество возводимых домов — общим весом более 50% от общей суммы баллов.
Кроме того, при изучении мнения покупателей, выяснилось, что приемлемая стоимость квадратного метра для пермяков составляет — 34 тыс. рублей за кв.м., при среднем предложении в 54,7 тыс. рублей от застройщиков. Наименьшую стоимость предлагает компания Классик — 42 тыс., наибольшую Кортрос — 93 тыс. рублей.
В результате проведенного исследования эксперты отдали свое предпочтение компании «ПЗСП», так же эта компания вызывает наибольшее доверие среди жителей города — 72% и 75% процентов соответственно.
В итоговом рейтинге 5 предприятий получили пять неполных звезд, 11 организаций получили по 4 неполных звезды. Стоит отметить, что по сравнению с 2013 годом у четырех участников рейтинга итоговый балл немного вырос (Кортрос на 0,13 балла, ПиК-регион на 0,13 балла, Сатурн-Р на 0,09 балла и Трест №14 на 0,03 балла). Итоговый рейтинг с количеством баллов и «звезд» представлен в таблице. В итоговую тройку лидеров рейтинга застройщиков 2015 вошли три компании: