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Posted 21 октября 2015, 10:36

Published 21 октября 2015, 10:36

Modified 2 марта 2023, 16:53

Updated 2 марта 2023, 16:53

В Соликамске на дне колодца найден труп мужчины

В Соликамске на дне колодца найден труп мужчины

21 октября 2015, 10:36
Фото: Properm.ru.
Тело мужчины было отправлено на экспертизу.

Вчера, 20 октября в Соликамске на ул. 20 лет победы в колодце был найден труп мужчины, сообщили корреспонденту Properm.ru в СУ СКР по Соликамску.

Тело мужчины было отправлено на экспертизу. Личность убитого устанавливается. Также следователи решают, возбуждать уголовное дело или нет. После проверки и экспертизы решение будет принято. Сколько труп пролежал в колодце, следователи также сказать не могут.

#Происшествия
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