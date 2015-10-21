В Соликамске на дне колодца найден труп мужчины

Posted 21 октября 2015, 10:36
Published 21 октября 2015, 10:36
Modified 2 марта 2023, 16:53
Updated 2 марта 2023, 16:53
Вчера, 20 октября в Соликамске на ул. 20 лет победы в колодце был найден труп мужчины, сообщили корреспонденту Properm.ru в СУ СКР по Соликамску.
Тело мужчины было отправлено на экспертизу. Личность убитого устанавливается. Также следователи решают, возбуждать уголовное дело или нет. После проверки и экспертизы решение будет принято. Сколько труп пролежал в колодце, следователи также сказать не могут.