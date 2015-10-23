В Перми экс-начальник тыла краевого МВД подозревается в хищении около 9 млн рублей

Posted 23 октября 2015, 07:56
Published 23 октября 2015, 07:56
Modified 2 марта 2023, 16:52
Updated 2 марта 2023, 16:52
Cледственный комитет Пермскому краю завершил расследование уголовного дела по обвинению бывшего начальника тыла ГУ МВД России по Пермскому краю Вячеслава Веснина в совершении двух эпизодов преступления. Мужчина подозревается в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.
В период с 1 по 30 июня 2011 года для увеличения плотности нарядов патрульно-постовой службы милиции на время проведения фестивалей Белые ночи в Перми», «Рок Лайн», «Сабантуй», «КАМва», «Крылья Пармы» и четырех футбольных матчей команд высшей лиги на территории Перми проводилось мероприятие «Правопорядок» с привлечением 200 сотрудников территориальных органов внутренних дел Пермского края.
Правительство Пермского края выделило на проведение мероприятия более 7 млн рублей.
В мае 2011 года исполняющий обязанности начальника милиции общественной безопасности ГУВД России по Пермскому краю решил завладеть частью выделенных денег.
Офицер полиции привлек своих знакомых — директора коммерческой организации и заместителя начальника УВД по Перми по тыловому обеспечению. После этого злоумышленник решил предоставить директору коммерческой структуры единоличного права заниматься организацией проживания и питания сотрудников, задействованных в мероприятии.
После этого подозреваемый поручил своему подчиненному заместителю начальника УВД по Перми по тыловому обеспечению, в чьем непосредственном подчинении находились общественные кассиры, сообщить, что полученные ими под отчет наличные деньги, сотрудники должны передать директору коммерческой организации, от которого впоследствии они получат бухгалтерские документы для составления авансовых отчетов.
Таким образом, предприниматель получил более 6,4 млн. рублей для оплаты проживания командированных сотрудников милиции и оплаты суточных расходов. В обоснование произведенных затрат он предоставил ложные отчетные бухгалтерские документы — квитанции и кассовые чеки от своей организации с завышением фактических расходов. В результате соучастники похитили более 2, 2 млн. рублей. Деньги принадлежали бюджету Пермского края.
По аналогичной схеме офицер полиции и его соучастники присвоили более 6, 9 млн рублей во время проведения обучения сотрудников подразделений во втором полугодии 2013 года.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с обвинительным заключением, после вручения обвиняемому его копии будет направлено в суд для рассмотрения. Уголовное дело по обвинению бывшего начальника милиции общественной безопасности было направлено в суд ранее. Расследование уголовного дела в отношении третьего соучастника продолжается.