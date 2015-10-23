В Перми экс-начальник тыла краевого МВД подозревается в хищении около 9 млн рублей

Таким образом, предприниматель получил более 6,4 млн. рублей для оплаты проживания командированных сотрудников милиции и оплаты суточных расходов. В обоснование произведенных затрат он предоставил ложные отчетные бухгалтерские документы — квитанции и кассовые чеки от своей организации с завышением фактических расходов. В результате соучастники похитили более 2, 2 млн. рублей. Деньги принадлежали бюджету Пермского края.

По аналогичной схеме офицер полиции и его соучастники присвоили более 6, 9 млн рублей во время проведения обучения сотрудников подразделений во втором полугодии 2013 года.